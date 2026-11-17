NBP wstrzymał przelewy z rachunków Trybunału Konstytucyjnego po analizie Departamentu Prawnego

Bank wskazuje na wątpliwości co do reprezentacji TK i wzorów podpisów osób uprawnionych do dysponowania rachunkami

Tłem sprawy są zarządzenie o przerwie w czynnościach Bogdana Święczkowskiego oraz późniejsze pisma kierowane do NBP

Kazimierz Krupa ocenił, że polityczny kontekst utrudnia uznanie decyzji NBP za wyłącznie formalną

Dlaczego NBP wstrzymał przelewy?

W dniach 16 i 17 listopada 2026 r. NBP wstrzymał realizację wszystkich zleceń płatniczych dotyczących środków na rachunkach Trybunału Konstytucyjnego. Bank podał, że decyzja wynika z analizy Departamentu Prawnego, który stwierdził istnienie przesłanek uniemożliwiających wykonanie przelewów.

NBP podkreśla, że nie rozstrzyga sporu konstytucyjnego o to, kto kieruje Trybunałem. Bank ma jedynie sprawdzić, czy osoba składająca dyspozycję jest do tego uprawniona oraz czy dokumenty i wzory podpisów pozwalają jej dysponować rachunkiem.

Niejasności po przerwie w czynnościach władz TK

Spór rozpoczął się po zarządzeniu Anny Korwin-Piotrowskiej z 30 października 2026 r. o przerwie w czynnościach Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego. Później do NBP wpłynęły kolejne pisma i oświadczenia, w tym dokumenty podpisane przez Święczkowskiego 2 i 12 listopada. Wynikało z nich, że do dysponowania rachunkami TK mogą być uprawnione inne osoby.

Kazimierz Krupa mówił w „Expressie Biedrzyckiej”, że bez pełnej wiedzy o zmianach w zasadach reprezentacji i aktualnych wzorach podpisów trudno rozstrzygnąć, czy bank miał podstawy do wstrzymania przelewów. Zaznaczył przy tym, że Bogdan Święczkowski, choć objęty przerwą w czynnościach, pozostaje kierownikiem jednostki. To dodatkowo komplikuje ocenę sytuacji.

Jego zdaniem decyzja o wykonaniu lub niewykonaniu przelewu powinna mieć charakter czysto administracyjny. NBP nie powinien przesądzać, kto stoi na czele Trybunału, lecz ograniczyć się do sprawdzenia dokumentów potrzebnych do obsługi rachunku.

Kontakty z prezesem NBP nadały sprawie polityczny wymiar

Kilka dni przed decyzją NBP Bogdan Święczkowski zwrócił się do Adama Glapińskiego w sprawie wstrzymania wypłat. Później potwierdził, że rozmawiał o tym z prezesem banku centralnego.

Zdaniem Krupy te okoliczności utrudniają traktowanie decyzji jako wyłącznie technicznej procedury bankowej. Nawet jeśli istniały obiektywne przesłanki formalne, decyzja może być odbierana jako element politycznego sporu wokół TK i NBP.

Krupa krytycznie ocenił również niezależność banku centralnego. Jego zdaniem NBP został silnie upolityczniony, o czym mają świadczyć między innymi relacje Adama Glapińskiego z Jarosławem Kaczyńskim, a także kwestie organizacyjne i płacowe w banku.

Czy spór o NBP zaszkodzi Polsce na rynkach?

Krupa oddzielił krytykę sposobu zarządzania NBP od kwestii postawienia Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Uznał, że taki krok trudno byłoby wyjaśnić zagranicznym inwestorom i że mógłby on zaszkodzić wizerunkowi Polski na rynkach finansowych.

W jego ocenie wizerunek Polski wśród inwestorów wpływa także na koszty obsługi długu. Relacje NBP z rządem i Ministerstwem Finansów przypominają, jego zdaniem, raczej wzajemne tolerowanie się niż rzeczywistą współpracę. Nie widzi jednak podstaw, by eskalować spór do postępowania przed Trybunałem Stanu.

O tym, i nie tylko, możesz posłuchać poniżej: