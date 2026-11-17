Weto dotyczyło projektu częściowo wdrażającego unijny Akt o usługach cyfrowych

Projekt miał umożliwić szybsze ograniczanie dostępu do nielegalnych treści w sieci

Prezydent wskazał na ryzyko nadmiernych uprawnień administracji i ograniczeń wolności słowa

Krzysztof Kwiatkowski ocenił, że obecne procedury reagowania są zbyt wolne i nieskuteczne

Weto zablokowało przepisy o usuwaniu treści z internetu

Prezydent Karol Nawrocki po raz drugi zawetował rządowy projekt nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Przepisy przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji były elementem krajowego wdrożenia unijnego Aktu o usługach cyfrowych, czyli DSA.

Projekt przewidywał procedury, które pozwalałyby szybciej wydawać nakazy ograniczające dostęp do nielegalnych i szkodliwych treści. Chodziło między innymi o treści pedofilskie, nawoływanie do przemocy, groźby i mowę nienawiści. Rząd przekonywał, że rozwiązania przyspieszą reakcję platform oraz lepiej ochronią dzieci i ofiary przestępstw w internecie.

Weto oznacza, że narzędzia zaproponowane w tej wersji ustawy nie wejdą w życie. Opóźnienie we wdrożeniu DSA może też narazić Polskę na konsekwencje ze strony instytucji Unii Europejskiej.

Prezydent obawia się „urzędnika cenzora

Uzasadniając decyzję, Karol Nawrocki wskazywał na ryzyko przyznania administracji zbyt szerokich uprawnień. Zwracał też uwagę na wątpliwości dotyczące sądowej kontroli nad częścią mechanizmów przewidzianych w projekcie. Ostrzegał przed modelem, w którym o ograniczaniu dostępu do treści decydowałby „urzędnik cenzor”.

Podobne zastrzeżenia zgłaszali przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, PiS i Konfederacji. Ich zdaniem przepisy mogłyby ograniczać wolność słowa, zwłaszcza w czasie kampanii wyborczej.

Kwiatkowski: ściganie sprawców nie usuwa treści z internetu

Senator KO Krzysztof Kwiatkowski w programie „Express Biedrzyckiej” przekonywał, że ściganie osoby, która opublikowała treści naruszające prawo, nie sprawia, że automatycznie znikają one z internetu. Wymienił między innymi pornografię dziecięcą, handel ludźmi, nakłanianie do samobójstwa, groźby karalne oraz materiały powstające w wyniku przerabiania wizerunków osób.

Kwiatkowski przywołał też sprawę hejterskich treści dotyczących córki prezydenta. Jak mówił, Zbigniew Bogucki, działając w imieniu Karola Nawrockiego, dwukrotnie zwracał się do ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego o interwencję. Uznał te działania za zasadne, ale podkreślił, że rodzice, którzy nie mają podobnej pozycji publicznej, mają znacznie mniejsze szanse na skuteczną reakcję.

Polityk podał, że oficjalnie zgłoszono 45 podobnych przypadków, a skuteczność interwencji wyniosła zaledwie 12 proc. Dane te przywołał jako argument za wprowadzeniem szybszej procedury reagowania na szkodliwe treści.

Spór o wolność słowa i szybkie usuwanie treści

Kwiatkowski odrzucił zarzut, że zawetowany projekt pozwalałby blokować wypowiedzi polityków. Jego zdaniem ustawa zawierała zamknięty katalog treści, do których dostęp można byłoby ograniczyć. Dodał, że prezydent powinien wskazać konkretny przepis, który jego zdaniem mógłby naruszać wolność słowa.

Mówił również o tempie reakcji dużych platform. Jako przykład podał fałszywe konto na Facebooku, które podszywało się pod niego. Jak relacjonował, firma Meta usunęła je dopiero po kilkunastu dniach, mimo że miał zweryfikowany profil i status osoby publicznej.

Zdaniem Kwiatkowskiego decyzje o ograniczaniu dostępu do niedozwolonych treści nie powinny zależeć wyłącznie od zagranicznych platform i ich algorytmów. Prezydent podkreśla natomiast, że ewentualne nowe przepisy powinny lepiej chronić prawa użytkowników i zapewniać skuteczną kontrolę nad decyzjami administracji.

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