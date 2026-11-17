Joanna Miziołek przytoczyła relację o płatnych spotkaniach prezydenta z przedsiębiorcami w Warszawie

Według tej relacji więcej miały kosztować miejsca w pierwszych rzędach

Kancelaria Prezydenta i Fundacja Centrum Strategii Rozwojowych zaprzeczyły, by sprzedawały spotkania z prezydentem

Opisane praktyki nie zostały dotąd jednoznacznie potwierdzone dowodami

Relacja o płatnych spotkaniach w Warszawie

W programie „Niedyskretnie o politykach” Joanna Miziołek przytoczyła relację ważnego polityka PiS o spotkaniach dla przedsiębiorców organizowanych w Warszawie, w których miał uczestniczyć Karol Nawrocki. Według tej relacji udział w nich był płatny, a miejsca w pierwszych rzędach kosztowały więcej niż miejsca w dalszej części sali.

Jak zaznaczyła Miziołek, relacja ta była niezależna od wcześniejszych doniesień o rzekomo płatnych spotkaniach za granicą. Tamte informacje zostały zdementowane. Opowieść o wydarzeniach w Warszawie pochodziła od jej rozmówcy z PiS i nie została przedstawiona jako potwierdzony fakt.

Media opisały pakiety, Kancelaria zaprzecza

We wrześniu 2026 roku media opisywały pakiety sponsorskie oferowane przy wydarzeniach gospodarczych, z którymi łączono prywatną Fundację Centrum Strategii Rozwojowych. Ich ceny miały wynosić od kilkudziesięciu tysięcy do 100 tys. dolarów. W publikacjach sugerowano, że droższe pakiety mogły zwiększać szansę na rozmowę z prezydentem.

Kancelaria Prezydenta i Fundacja Centrum Strategii Rozwojowych zaprzeczyły, by oferowano płatne spotkania z Karolem Nawrockim. Po publikacjach złożono zawiadomienia do prokuratury. Opisywane praktyki nie zostały jednoznacznie potwierdzone dowodami.

Wizerunek prezydenta i ryzyko nadużyć

Miziołek mówiła też o sygnałach, że osoby z otoczenia prezydenta lub powołujące się na dostęp do niego mogą wykorzystywać tę bliskość do realizacji własnych interesów. Zastrzegła, że nie wie, czy Nawrocki ma świadomość takich działań. W jej ocenie osoby wspierające jego kampanię mogą teraz oczekiwać nieformalnych korzyści w zamian za swoje zaangażowanie.

Gdyby potwierdziły się informacje o płatnych miejscach na takich spotkaniach lub komercyjnym wykorzystywaniu nazwiska prezydenta, mogłoby to zaszkodzić jego wizerunkowi, oceniła Eliza Olczyk. Przypomniała dawny spór o użycie nazwiska Aleksandra Kwaśniewskiego w reklamie mebli. Jej zdaniem takie sytuacje wymagają szczególnej kontroli ze strony Kancelarii Prezydenta.

Według rozmówców Miziołek prezydent podejmuje decyzje samodzielnie, choć bierze pod uwagę głosy z otoczenia. W sprawach przedstawianych przez osoby zabiegające o własne interesy ma radzić się zaufanych współpracowników, w tym Jarosława Dębowskiego, wiceszefa gabinetu prezydenta, i Rafała Leśkiewicza.

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