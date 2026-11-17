Prokuratura Okręgowa w Krakowie wszczęła postępowanie w sprawie wypowiedzi emitowanych po ataku

Sakiewicz utrzymuje, że na płycie Rynku nie widział umundurowanych policjantów ani radiowozu

Krytycy wskazują na nagrania, na których widać nieumundurowanego funkcjonariusza stojącego blisko Sakiewicza

Spór dotyczy standardów relacjonowania wydarzeń kryzysowych i politycznego wykorzystywania przekazu

Sakiewicz broni swojej relacji z miejsca ataku

Sprawa dotyczy relacji na żywo Tomasza Sakiewicza, prezesa Telewizji Republika, prowadzonej z Rynku Głównego w Krakowie po ataku z 7 listopada. Według doniesień medialnych 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na płytę Rynku, a następnie otworzył ogień. W ataku zginęło kilka osób. Rannych zostało kilkanaście, w tym dwóch policjantów, którzy odnieśli ciężkie obrażenia. Sprawca został postrzelony i zmarł później w szpitalu.

Podczas transmisji Sakiewicz wielokrotnie mówił o braku widocznych funkcjonariuszy. W „Porannym Ringu” podkreślał, że opisywał wyłącznie to, co w danym momencie widział lub co przekazywały mu źródła. Zaznaczał, że późniejsze ustalenia nie powinny zmieniać oceny relacji prowadzonej w trakcie wydarzeń. Dodał, że jego zdaniem potwierdziła się większość przekazanych wówczas informacji.

Czy na Rynku był policjant?

Sakiewicz przyznał, że w późniejszej części relacji informował o mężczyźnie podającym się za policjanta. Tłumaczył jednak, że osoba ta była ubrana po cywilnemu, miała zasłoniętą twarz, a jej tożsamości nie mógł sam zweryfikować. Jego zdaniem nie zmieniało to faktu, że na płycie Rynku nie widział wówczas umundurowanych policjantów ani radiowozu.

Krytycy relacji wskazują natomiast nagrania, na których za Sakiewiczem widać nieumundurowanego funkcjonariusza z policyjną opaską. Zarzucają też, że przekaz o braku reakcji służb mógł wprowadzać odbiorców w błąd. Sakiewicz odpowiada, że w mediach krążył urwany fragment jego wypowiedzi, z pominięciem późniejszej informacji o mężczyźnie podającym się za policjanta.

Czy policja była właściwie rozmieszczona?

Prezes Telewizji Republika przekonywał, że problemem nie była ogólna liczba policjantów w Krakowie, lecz rozmieszczenie dostępnych sił i sposób dowodzenia. Wskazywał na zabezpieczenie wcześniejszych derbów, obecność policji przy manifestacji niedaleko Rynku i możliwe skierowanie części oddziałów do Warszawy. Zastrzegał, że była to jego ocena sytuacji, a nie potwierdzone ustalenia śledczych.

Sakiewicz zaznaczał, że na Rynku były obecne pogotowie ratunkowe, straż miejska i straż pożarna. Utrzymywał zarazem, że dwaj ciężko ranni policjanci znajdowali się około półtora kilometra dalej, a przez pewien czas pomocy udzielały im przypadkowe osoby, w tym lekarze.

Po transmisji wybuchła dyskusja. Organizacje dziennikarskie i związki zawodowe policjantów złożyły skargi, a sprawą zajęła się Prokuratura Okręgowa w Krakowie. Wiktor Świetlik wskazywał w „Porannym Ringu”, że zarówno relacja, jak i reakcje na nią niemal od razu stały się elementem sporu politycznego.

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