Karol Nawrocki 13 listopada 2026 r. zawetował nowelizację uzupełniającą polskie przepisy związane z unijnym aktem o usługach cyfrowych, czyli DSA

Projekt miał umożliwić szybsze ograniczanie dostępu do nielegalnych i szkodliwych treści

Prezydent ostrzegał przed nadmierną kontrolą administracyjną i ograniczaniem treści bez uprzedniej kontroli sądu

Andrzej Szejna uznał, że wobec platform internetowych potrzebne są także skuteczniejsze narzędzia

Czego dotyczyła zawetowana ustawa o internecie?

Prezydent Karol Nawrocki 13 listopada 2026 r. zawetował nowelizację ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Rządowy projekt miał uzupełnić polskie przepisy o rozwiązania wynikające z unijnego aktu o usługach cyfrowych, znanego jako Digital Services Act, czyli DSA.

Nowela miała wprowadzić procedury pozwalające szybko ograniczać dostęp do nielegalnych i szkodliwych treści w internecie, także tych wykorzystywanych przeciwko dzieciom. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski i rząd przekonywali, że rozwiązania te są potrzebne, by lepiej chronić użytkowników i skuteczniej egzekwować obowiązki platform.

Prezydent ostrzegał przed nadużyciami

Uzasadniając weto, Karol Nawrocki zwracał uwagę na ryzyko nadmiernej ingerencji administracji w treści publikowane w internecie. Jego zastrzeżenia dotyczyły przede wszystkim możliwości ograniczania treści bez uprzedniej kontroli sądu. W centrum sporu znalazła się granica między usuwaniem nielegalnych treści a ochroną wolności słowa.

Po wecie rząd zapowiedział przygotowanie nowych przepisów. Część wcześniejszych zmian, dotyczących między innymi roli Urzędu Komunikacji Elektronicznej, weszła w życie w listopadzie 2026 r.

Szejna o wecie: przepisy miały chronić dzieci w sieci

Andrzej Szejna w „Ósmej Rundzie” ostro skrytykował prezydenckie weto. Jego zdaniem odrzucenie ustawy osłabia możliwości reagowania na działania pedofilów, hejterów i innych przestępców w sieci. Podkreślał, że najważniejsza powinna być ochrona dzieci.

Nie zgodził się przy tym z przedstawianiem projektowanych przepisów jako formy cenzury. Wskazywał na bezprawne wykorzystywanie wizerunku, naruszanie praw autorskich i nielegalne reklamy. Mówił też o materiałach generowanych przez sztuczną inteligencję, na przykład nagraniach imitujących głos konkretnych osób.

Szejna zaznaczył też, że za publikowane materiały powinni odpowiadać redaktorzy, a w konkretnych sprawach powinny orzekać sądy, nie politycy komentujący koncesje nadawców. Dodał, że nie postuluje zamknięcia TV Republika.

Brzoska: brakuje odpowiedzialności finansowej platform

Przywołano też opinię Rafała Brzoski, który krytycznie ocenił brak finansowej odpowiedzialności platform w projektowanych przepisach. Przedsiębiorca, który spiera się z koncernem Meta, wskazywał, że ustawa nie rozwiązywała problemu, z jakim mierzy się w tej sprawie.

Brzoska apelował o wypracowanie rozwiązania akceptowalnego dla rządu, prezydenta i pozostałych stron sporu. Szejna uznał tę uwagę za argument za surowszymi narzędziami wobec platform niż przewidziane w projekcie resortu cyfryzacji. Ocenił przy tym, że projekt nie ograniczał politycznej niezależności mediów ani wolności słowa.

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