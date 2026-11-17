Łukasz Mejza postanowił skorzystać z trendu, który w ostatnich dniach zdobywa popularność. Użytkownicy sieci publikują w mediach społecznościowych (TikTok, Instagram, X) fotografie swoich miast, okolic lub własne zdjęcia z 2013 roku (kiedy część z nich była jeszcze dziećmi lub nastolatkami) i zestawiają je z aktualnymi ujęciami z 2026 roku, pokazując, jak bardzo zmienił się świat przez te 13 lat. Właśnie 13 lat temu zadebiutowała gra GTA 5, a już 19 listopada zadebiutuje Grand Theft Auto 6. Nawiązując właśnie do tego trendu poseł Łukasz Mejza postanowił uderzyć w rząd Donalda Tuska.

Jak wychodziło GTA 5, tak jak dzisiaj, Donald Tusk zachowywał się jak polityczny szczeniak z niemieckiej hodowli. Tylko wtedy aportował Angeli Merkel, a teraz aportuje Ursuli von der Leyen. Sikorski w MSZ, tylko wtedy cytuję mówił o "robieniu laski amerykanom", a teraz robi to samo, ale Amerykanina zamienił na Ukraińca. Ministerstwo finansów: wtedy Rostowski i słynne "pieniędzy nie ma i nie będzie" a teraz minister Domański, przez którego Polska ma wyniki finansowe Szłapki z testów na inteligencję. Minister się zmienił, ale dewiza Platformy pozostała. W 2013 roku wiedzieli, że ich rząd się kończy, dlatego robili paniczne ruchy typu kradzież z OFE. Przy GTA 6 też pogonimy bandę pokemonów Tuska - zapowiedział.

Gdy internauci zobaczyli, co mówił Mejza z sejmowej mównicy aż nie mogli uwierzyć: - Gdybym nie widział tego przed chwilą na żywo na własne oczy uznałbym to za oczywisty AI slop - napisał jeden z użytkowników portalu X. - Nie ma takiego AI, który spłodziłby taki tekst - skomentował ktoś inny.