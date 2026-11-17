Prezydent Karol Nawrocki powoła nowych członków rządu w piątek, 20 listopada, o godzinie 11:00 w Pałacu Prezydenckim.

Zmiany obejmą awans Andrzeja Domańskiego na stanowisko wicepremiera oraz powołanie Agnieszki Bartol na ministra funduszy i polityki regionalnej, która zastąpi Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz.

Rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz, powiązał skalę rekonstrukcji z sejmowym głosowaniem nad wotum nieufności wobec rządu Donalda Tuska, co wywołało polityczne komentarze.

Piątkowe powołania zakończą trwający tygodniami spór między Pałacem Prezydenckim a rządem w sprawie tych nominacji, przed zagraniczną podróżą prezydenta.

Wpis Leśkiewicza pojawił się we wtorek o godz. 14.46, kilkanaście minut przed rozpoczęciem sejmowej debaty nad konstruktywnym wotum nieufności wobec rządu Donalda Tuska.

Dziś pewne jest jedno. W piątek o godzinie 11.00 Prezydent RP Karol Nawrocki dokona zmian w składzie Rady Ministrów. O ich skali zdecyduje Parlament podczas dzisiejszego głosowania

– pisze na X Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta.

Wotum nieufności i gra Pałacu Prezydenckiego

Słowa o decydowaniu przez posłów o skali piątkowych zmian to polityczna szpila wbita obozowi rządzącemu. W rzeczywistości parlament nie ustala w głosowaniu zakresu pojedynczych roszad w resortach, których prezydent dokonuje na wniosek szefa rządu. Wtorkowe posiedzenie Sejmu dotyczyło natomiast wniosku klubu Rozwój Plus o konstruktywne wotum nieufności wobec całego gabinetu Donalda Tuska i powołania na premiera Marka Jurka.

Gdyby taki wniosek zdobył wymaganą większość 231 głosów, upadłaby cała Rada Ministrów, a zaplanowane na piątek punktowe nominacje stałyby się bezprzedmiotowe. Wpis rzecznika można odczytać jako polityczną aluzję do głosowania nad konstruktywnym wotum nieufności. Jeśli Sejm odwołałby rząd Tuska, planowana rekonstrukcja straciłaby rację bytu.

Na zaczepkę błyskawicznie zareagował poseł Tomasz Trela. Zaledwie dziesięć minut po publikacji oświadczenia rzecznika parlamentarzysta ostro skomentował wpis w serwisie X, zarzucając obozowi prezydenckiemu „prymitywizm, dla którego już dawno zabrakło skali”.

Spór o nominację dla Andrzeja Domańskiego

Piątkowa uroczystość w Pałacu Prezydenckim ma zamknąć trwający od tygodni spór o tzw. małą rekonstrukcję rządu. Chodzi o awans Andrzeja Domańskiego na stanowisko wicepremiera oraz wejście Agnieszki Bartol do rządu w roli ministra funduszy i polityki regionalnej. Bartol zastąpi w tym resorcie Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, która złożyła rezygnację.

Premier Tusk ogłosił nominację dla Domańskiego już 20 października i przekonywał, że ma również dwie świetne kandydatki do pokierowania resortem funduszy. Szef rządu apelował przy tym do głowy państwa o niezwlekanie z formalnościami. Pałac Prezydencki nie spieszył się jednak z wyznaczeniem daty, a spór z rządem zaostrzał się na innych polach – wcześniej w listopadzie prezydencki minister zarzucał gabinetowi Tuska niszczenie fundamentów demokracji przy okazji sporu o Trybunał Konstytucyjny i ostrzegał przed „Trybunałem Uzurpacyjnym”.

Kulisy zwłoki z powołaniem nowych ministrów odsłonił we wtorek w RMF FM szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Współpracownik Karola Nawrockiego ocenił, że awans Domańskiego nie jest najpilniejszą sprawą dla państwa, i wytknął ministrowi dziurę budżetową. Samą uroczystość zapowiedział jednak na najbliższe dni.

Co dalej ze zmianami w rządzie

Piątkowa uroczystość ma odbyć się przed zagraniczną podróżą Karola Nawrockiego. W niedzielę, 22 listopada, prezydent ma wylecieć do Ameryki Południowej. Oficjalne wizyty w Argentynie i Chile zaplanowano od 23 do 27 listopada.

Piątkowe powołania mogą nie być ostatnimi roszadami w gabinecie koalicji. Według doniesień medialnych na początku 2027 roku ma dojść do kolejnej, taktycznej rekonstrukcji rządu. Z posadami mogą się wówczas pożegnać minister edukacji Barbara Nowacka, minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda oraz szef resortu aktywów państwowych Wojciech Balczun.

Poniżej galeria zdjęć: Te twarze znamy doskonale

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Kwiatkowski MOCNO O ZGRZYCIE w rządzieTuska