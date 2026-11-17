PSL i Polska 2050 szukają porozumienia. KO nie przyszła na spotkanie

Sprawa Trybunału Konstytucyjnego ponownie wywołała polityczne napięcia. W poniedziałek w Belwederze odbyło się spotkanie przedstawicieli różnych ugrupowań politycznych dotyczące uzdrowienia sytuacji wokół TK. Rozmowy zorganizowano z udziałem szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego.

Przy stole zasiedli między innymi przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050, a także PiS, Konfederacji, Razem i kilku innych środowisk politycznych. Nie było natomiast polityków Koalicji Obywatelskiej i Lewicy.

We wtorek w Sejmie o inicjatywę został zapytany Donald Tusk. Premier zapewnił, że nie zamyka się na żadne propozycje i nie ma pretensji do koalicjantów, którzy próbują znaleźć inne rozwiązanie konfliktu wokół Trybunału.

– Nie gniewam się na nich za to, że szukają innych rozwiązań – powiedział szef rządu, odnosząc się do Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni.

Tusk stawia sprawę jasno. „Mamy legalnie wybranych sędziów”

Premier zaznaczył jednak, że nie zamierza rezygnować ze swojego stanowiska. Według niego najważniejsze jest przestrzeganie konstytucji i uznanie, że nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego rozpoczęli już pracę.

– Chciałbym, aby wreszcie doszło do wszystkich, że mamy dzisiaj Trybunał Konstytucyjny odnowiony. Działa w bólach, wiadomo, nie jest to proste. Ale zaczął swoją pracę – podkreślił Tusk.

Premier przekonywał, że sędziowie zostali wybrani zgodnie z prawem przez Sejm obecnej kadencji. To właśnie od zaakceptowania tego faktu rząd uzależnia rozmowy o dalszych zmianach w Trybunale.

– Stanowczo będę obstawał przy tym, że wreszcie mamy legalnie wybranych sędziów i oni wreszcie mogli zacząć pracę. Takie są fakty – stwierdził szef rządu.

Tusk ufa Kosiniakowi-Kamyszowi. Rozmawiali nawet przed wystąpieniem w Sejmie

Szef rządu został również zapytany o relacje z liderami PSL i Polski 2050. Przyznał, że rozmawia z nimi o inicjatywach dotyczących Trybunału. Jak ujawnił, z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem rozmawiał nawet tuż przed wystąpieniem w Sejmie.

Tusk podkreślił, że obaj politycy mają odmienne podejście do rozwiązania sporu, ale nie wpływa to na wzajemne zaufanie.

– My wiemy, czym się różnimy, jakie mamy podejście także do tej sprawy. Ale co do rzetelności, przyzwoitości, wzajemnej lojalności, mam pełne zaufanie do Władysława Kosiniaka-Kamysza i tutaj się nic nie zmieniło – zapewnił premier.

Reset konstytucyjny PSL. Tusk nie wierzy w powodzenie?

Jednym z tematów rozmów jest projekt resetu konstytucyjnego przygotowany przez PSL. Zakłada on próbę znalezienia politycznego rozwiązania konfliktu wokół Trybunału. Nie popierają go jednak wszystkie ugrupowania. Przeciwko takiej propozycji opowiadają się między innymi Koalicja Obywatelska, Lewica i PiS.

Tusk, zapytany o szanse powodzenia tego projektu, przyznał, że może się on okazać nierealny. Nie chciał jednak szerzej oceniać propozycji ludowców.

– Ale to proszę do autorów, nie do mnie. Ja wiem, co mam robić w tej sprawie – odpowiedział premier.

Tymczasem rozmowy w Belwederze mają być kontynuowane. Zbigniew Bogucki zapowiedział, że kolejne spotkanie odbędzie się w środę o godz. 17. Kancelaria Prezydenta ma również przedstawić propozycję połączenia rozwiązań zgłoszonych przez poszczególne środowiska polityczne w jeden projekt.

Na razie nie wiadomo, czy uda się wypracować wspólne stanowisko. Rzecznik rządu Adam Szłapka przypomniał we wtorek, że warunkiem rozmów o uzdrowieniu TK jest uznanie, że pracę rozpoczęli sędziowie wybrani przez Sejm obecnej kadencji.

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