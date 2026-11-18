Jasna Góra odcięła się od politycznych wystąpień, które miały miejsce 14 listopada podczas pielgrzymki Klubów "Gazety Polskiej" w Auli o. Augustyna Kordeckiego, m.in. z udziałem Tomasza Sakiewicza.

Paulini skrytykowali organizatorów za złamanie regulaminu sanktuarium, podkreślając, że wystąpienia miały charakter polityczny i były sprzeczne z zasadami miejsca świętego.

Klasztor zażąda formalnych wyjaśnień od organizatorów i zagroził odmową zgody na przyszłe wydarzenia, jeśli zasady nie będą przestrzegane.

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski skomentował oświadczenie Jasnej Góry krótko: "Lepiej późno niż wcale".

W murach jasnogórskiego klasztoru zawrzało. Sobotnie spotkanie Klubów „Gazety Polskiej” zakończyło się skandalem, który zmusił paulinów do wydania oficjalnego oświadczenia. Zakonnicy nie przebierali w słowach, kategorycznie odcinając się od treści, które padły w Auli o. Augustyna Kordeckiego.

Głównymi bohaterami zamieszania stali się redaktor naczelny Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz oraz dziennikarz tej stacji Miłosz Kłeczek. Ich polityczne przemówienia w miejscu świętym wywołały lawinę oburzenia. Reakcja klasztoru była stanowcza – paulini wyrazili „głębokie ubolewanie” i przeprosili wszystkich wiernych, którzy poczuli się zgorszeni i zranieni tym, co usłyszeli w narodowym sanktuarium.

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Sikorski wbija szpilę: „Lepiej późno niż wcale”

Na reakcję władz klasztoru musieliśmy czekać kilka dni, co nie umknęło uwadze polityków. Do oświadczenia paulinów odniósł się w mediach społecznościowych wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski. Minister, komentując wtorkowe stanowisko Jasnej Góry na platformie X, ograniczył się do krótkiego, ale wymownego stwierzenia: „Lepiej późno niż wcale”.

Sami zakonnicy podkreślają, że wystąpienia Sakiewicza i jego gości były sprzeczne z charakterem sanktuarium. „Jasna Góra kategorycznie odcina się od tych treści” – napisano w komunikacie, zaznaczając, że polityczne tyrady nie miały aprobaty klasztoru.

Twarde ultimatum dla organizatorów

Z oświadczenia paulinów wyłania się obraz totalnego zlekceważenia klasztornych zasad przez organizatorów pielgrzymki. Zgodnie z regulaminem, na terenie Jasnej Góry obowiązuje surowy zakaz manifestowania poglądów politycznych, organizowania wieców oraz szerzenia niechęci i pogardy.

Okazuje się, że organizatorzy pominęli kluczowe procedury. Nie przedstawili kustoszowi szczegółowego programu ani listy mówców do zatwierdzenia. Co więcej, obecność mediów nie została skoordynowana z Biurem Prasowym. Paulini zapowiedzieli już, że zażądają oficjalnych wyjaśnień. Padło też twarde ultimatum: klasztor zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia zgody na wydarzenia, jeśli organizatorzy nie będą respektowali tych zasad.

Wyjaśnienia w sprawie mszy

Przy okazji ostrej reprymendy dla środowiska „Gazety Polskiej” zakonnicy odnieśli się do plotek, które zaczęły krążyć w sieci. Zdecydowanie zdementowali informacje, jakoby podczas mszy świętej homilię wygłosiła osoba świecka. Wyjaśniono, że świecki uczestnik jedynie odczytał fragment Pisma Świętego, co jest zgodne z liturgią, a samo kazanie wygłosił kapłan.

Klasztor zaapelował jednocześnie o zaprzestanie instrumentalizacji sanktuarium i powstrzymanie ataków na samą Jasną Górę, podkreślając, że modlitwa pielgrzymów pozostaje poza wszelką krytyką.

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