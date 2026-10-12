Te słowa Karola Nawrockiego o Radosławie Sikorskim przejdą do historii. Ależ zrobiło się nieprzyjemnie!

Spór o nominacje ambasadorskie wciąż ma się dobrze.

Kolejny akt w tej wojnie napisał właśnie prezydent Nawrocki.

Jego słowa o szefie MSZ nie przejdą bez echa.

Impas w sprawie obsady polskich placówek dyplomatycznych zaczął się jeszcze w czasie, gdy urząd prezydenta sprawował Andrzej Duda. Mimo upływu lat problem nadal nie został rozwiązany. Teraz "Rzeczpospolita" zapytała Karola Nawrockiego o możliwość rozmów z Radosławem Sikorskim w sprawie odblokowania nominacji ambasadorskich. Prezydent bezkompromisowo stwierdził, że... nie zamierza wracać do negocjacji z szefem Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Jak stwierdził Nawrocki:

- Z wicepremierem Sikorskim nie jestem gotów (do rozmowy). Dlaczego? Bo rozmowy z nim w sprawie ambasadorów nie mają żadnego znaczenia. Po co mam rozmawiać z ministrem, który nie jest gospodarzem sytuacji? Mogę rozmawiać z szefem ministra Sikorskiego, czyli z premierem Tuskiem

Prezydent podkreślił przy tym, że wcześniej porozumiał się z Radosławem Sikorskim, ale ustalenia nie zostały zrealizowane. – Z ministrem Sikorskim raz się dogadałem i nic za tym nie poszło – stwierdził. Ocenił następnie, że jego zdaniem Sikorski nie może samodzielnie doprowadzić wcześniejszych ustaleń do końca. – Jeśli pan premier chce wrócić do porozumienia, które nadal leży na stole, jestem gotów. Ale nie będę ponownie negocjował z ministrem Sikorskim, skoro – jak się okazało – nie może on samodzielnie doprowadzić tych ustaleń do końca – powiedział Nawrocki.

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Dopytywany, czy sam pierwszy zwróci się do premiera, Nawrocki stwierdził, że robi to właśnie za pośrednictwem rozmowy opublikowanej w "Rzeczpospolitej". – Nie będę prosił premiera, ale wysyłam jasny sygnał – powiedział prezydent. Nawrocki podkreślił jednocześnie, że jest gotów rozmawiać z szefem rządu o zakończeniu sporu. – Mogę porozmawiać z premierem Donaldem Tuskiem. Porozumienie leży na stole. Jestem gotów wrócić do rozmów i doprowadzić tę sprawę do końca – podsumował.

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Sonda Czy Pałac Prezydencki i MSZ powinny jak najszybciej zakończyć spór o ambasadorów? Tak Nie Trudno powiedzieć