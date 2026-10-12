Kim jest niedoszły zamachowiec, który groził Tuskowi? Nowe informacje

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-10-12 9:33

W niedzielę (11 października) służby zostały postawione na nogi po tym jak pojawiła się informacja o tym, że ktoś groził zamachem na premiera Donalda Tuska i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Kim jest niedoszły zamachowiec? Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński podał pewne informacje.

Premier Donald Tusk siedzi w ławie poselskiej, opierając głowę na dłoni. O groźbach zamachu przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express

Groźba zamachu na Tuska i Kosiniaka-Kamysza

Szef MSWiA Marcin Kierwiński przekazał, że mężczyzna, który groził zamachem na premiera Donalda Tuska i wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza ma ok. 60 lat. - Został zatrzymany przez służby na Dolnym Śląsku - powiedział minister na antenie TVP Info.

Przypomnijmy, że w niedzielę (11 października) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podało, że do policji wpłynęła informacja dotycząca możliwego zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza.

W Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zwołano pilne spotkanie przedstawicieli służb podległych MSWiA: policji, Służby Ochrony Państwa oraz ABW. 

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński przekazał, że za groźbami pod adresem premiera i wicepremiera stał około 60-letni mężczyzna, który został zatrzymany na Dolnym Śląsku. Uściślił, że służby trafiły na jego ślad przez dokładną analizę treści, "które zawarte zostały w Internecie". Minister Kierwiński dodał:

- Cały czas trwają czynności procesowe, badane są kontakty tego człowieka, jego aktywność w Internecie i na podstawie tego pewnie służby będą podejmować kolejne decyzje. 

Informacja o możliwym  ataku wpłynęła do SOP

Kierwiński wyjaśnił, że do SOP-u w niedzielę poprzez jednego z informatorów wpłynęła informacja o planowanym ataku na premiera Tuska i wicepremiera Kosiniaka-Kamysza. - Człowiek, który nas o tym poinformował, przekazał dokładną informację, kto chce takiego niecnego aktu się dopuścić. 

Co więcej dodał też, że wydaje się, że zatrzymany mężczyzna jest z "bardzo radykalnych grup i nawiązuje bardzo radykalne kontakty poprzez Internet z różnymi osobami". - Na pewno jest to osoba, która była bardzo aktywna na różnego rodzaju grupach skrajnych, głoszących skrajne poglądy (...) posługujące się bardzo nienawistnym językiem, wzywające do przemocy i nienawiści w życiu publicznym - przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Dodając, że nie chce spekulować, czy ta osoba jest motywowana politycznie czy inne. 

Obaj politycy, premier Donald Tusk i wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podziękowali służbom za szybkie i zdecydowane działanie w tej sprawie. - Mężczyzna grożący zamachem został zatrzymany. Dziękuję policjantom za szybkie i zdecydowane działanie - napisał na portalu X szef rządu. 

Szef MON zaś napisał: - Osoba, która podejmowała działania w celu dokonania zamachu, zatrzymana. Dziękuję funkcjonariuszom i służbom za szybką, jednoznaczną reakcję.

Donald Tusk na Campusie
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Donald Tusk