- Policja otrzymała informację o możliwym zamachu na premiera Donalda Tuska oraz szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.
- W związku z tym zagrożeniem, ABW, Policja i Służba Ochrony Państwa natychmiast podjęły działania.
- Jeszcze w niedzielę odbędzie się pilne spotkanie funkcjonariuszy tych służb w celu koordynacji działań.
- Informację o sprawie potwierdził rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.
– W związku z informacją, która wpłynęła do Policji i dotyczy możliwego zamachu na premiera Donalda Tuska oraz wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysz, minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński polecili podjęcie działań w tej sprawie – przekazał na platformie X Jacek Dobrzyński.O godzinie 11 ma ropzocząć się spotkanie funkcjonariuszy ABW oraz przedstawicieli służb podległych MSWiA: Polskiej Policji oraz SOP.
Artykuł będzie aktualizowany.