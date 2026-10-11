Policja otrzymała informację o możliwym zamachu na premiera Donalda Tuska oraz szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.

W związku z tym zagrożeniem, ABW, Policja i Służba Ochrony Państwa natychmiast podjęły działania.

Jeszcze w niedzielę odbędzie się pilne spotkanie funkcjonariuszy tych służb w celu koordynacji działań.

Informację o sprawie potwierdził rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

– W związku z informacją, która wpłynęła do Policji i dotyczy możliwego zamachu na premiera Donalda Tuska oraz wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysz, minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński polecili podjęcie działań w tej sprawie – przekazał na platformie X Jacek Dobrzyński.O godzinie 11 ma ropzocząć się spotkanie funkcjonariuszy ABW oraz przedstawicieli służb podległych MSWiA: Polskiej Policji oraz SOP.

Artykuł będzie aktualizowany.

W związku z informacją, która wpłynęła do @PolskaPolicja i dotyczy możliwego zamachu na premiera @donaldtusk oraz wicepremiera, ministra obrony narodowej @KosiniakKamysz, minister koordynator służb specjalnych @TomaszSiemoniak oraz minister spraw wewnętrznych i administracji @MKierwinski polecili podjęcie działań w tej sprawie‼️ ▶️ Dzisiaj o godz. 11.00 w CAT @ABW_GOV_PL odbędzie się spotkanie funkcjonariuszy #ABW oraz przedstawicieli służb podległych MSWiA: @PolskaPolicja i @SOP_GOV_PL.— Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) October 11, 2026

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