Informacja o możliwym zamachu na premiera i szefa MON. Pilne spotkanie przedstawicieli służb

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2026-10-11 10:56

Wstrząsające doniesienia. Do policji wpłynęła informacja o możliwym zamachu na premiera Donalda Tuska oraz wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Sprawę potwierdził rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Służby postawiono w stan gotowości. Co wiadomo?

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Autor: Paweł Skraba/Super Express
  • Policja otrzymała informację o możliwym zamachu na premiera Donalda Tuska oraz szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.
  • W związku z tym zagrożeniem, ABW, Policja i Służba Ochrony Państwa natychmiast podjęły działania.
  • Jeszcze w niedzielę odbędzie się pilne spotkanie funkcjonariuszy tych służb w celu koordynacji działań.
  • Informację o sprawie potwierdził rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

– W związku z informacją, która wpłynęła do Policji i dotyczy możliwego zamachu na premiera Donalda Tuska oraz wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysz, minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński polecili podjęcie działań w tej sprawie – przekazał na platformie X Jacek Dobrzyński.O godzinie 11 ma ropzocząć się spotkanie funkcjonariuszy ABW oraz przedstawicieli służb podległych MSWiA: Polskiej Policji oraz SOP.

Artykuł będzie aktualizowany.

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