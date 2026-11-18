Raty kredytów hipotecznych mogą wzrosnąć. Co czeka Polaków w 2027 roku?

Sytuacja na rynku kredytów hipotecznych wciąż budzi wiele pytań. Osoby planujące zakup mieszkania zastanawiają się, czy obecne warunki sprzyjają zaciąganiu wieloletnich zobowiązań, czy też rozsądniej byłoby poczekać na ewentualne obniżki stóp procentowych. Tymczasem perspektywy na 2027 rok nie muszą być korzystne dla kredytobiorców. W rozmowie z Markiem Balawejderem w programie „Ósma runda” członek Rady Polityki Pieniężnej Marcin Zarzecki przyznał, że prawdopodobieństwo kolejnych obniżek stóp procentowych zmalało.

– Oczywiście, prawdopodobieństwo tego, że stopy procentowe się obniżą spadło i to jest zsynchronizowane z oczekiwaniami rynku, a więc mamy prawdopodobieństwo większe albo utrzymania stabilizacji stóp na poziomie 3,75 albo wzrostu o 25 punktów bazowych, przypuszczam – powiedział.

Następnie wskazał, że zgodnie z listopadową projekcją NBP może pojawić się konieczność podniesienia stóp procentowych już na początku przyszłego roku. – Patrząc na projekcję listopadową NBP być może rzeczywiście w pierwszym kwartale 2027 już bez mojego udziału, ale rada będzie zmuszona podnieść stopy, a to oczywiście w swoich konsekwencjach prowadzi do wzrostu także i rat kredytów – stwierdził.

Ewentualna podwyżka stóp procentowych mogłaby oznaczać dodatkowe obciążenie dla gospodarstw domowych spłacających kredyty o zmiennym oprocentowaniu.

Brać kredyt hipoteczny teraz czy poczekać? Zarzecki odpowiada

Jedno z najważniejszych pytań podczas rozmowy dotyczyło młodych małżeństw, które zgromadziły wkład własny i zastanawiają się nad zakupem pierwszego mieszkania. Prowadzący zapytał członka RPP, czy sam zdecydowałby się obecnie na kredyt hipoteczny, gdyby znajdował się w takiej sytuacji.

Zarzecki zwrócił uwagę, że w Polsce posiadanie własnego mieszkania ma szczególne znaczenie społeczne. Dla wielu osób jest symbolem stabilizacji i wejścia w dorosłe życie. – To jest ciekawe pytanie, bo my mamy bardzo określony wzorzec dłużny. W Polsce rzeczywiście, w przeciwieństwie do innych krajów Europy Zachodniej ważne jest posiadanie w ramach dojrzałości społecznej swojego mieszkania, stąd u nas kredyty hipoteczne są rzeczywiście brane pod uwagę – mówił.

Choć ekonomista dostrzega zagrożenia związane z możliwym wzrostem kosztów kredytowania, nie uważa, by sama niepewność gospodarcza była wystarczającym powodem do odkładania zakupu mieszkania.

Inflacja może przekroczyć 5 procent? Niepokojąca prognoza

Podczas rozmowy poruszono również temat inflacji, która ma bezpośredni wpływ na decyzje Rady Polityki Pieniężnej, a pośrednio także na oprocentowanie kredytów hipotecznych. Prowadzący zapytał, czy w 2027 roku inflacja w Polsce może przekroczyć poziom 5 procent.

Zarzecki wskazał na listopadową projekcję Narodowego Banku Polskiego. – Projekcja zakłada, że to będzie w przedziale między 3,1 a 5,2 – poinformował. Oznacza to, że według przywołanej przez niego projekcji nie można wykluczyć inflacji przekraczającej 5 procent. Taki scenariusz mógłby utrudnić dalsze obniżanie stóp procentowych.

Zobaczcie całą rozmowę: