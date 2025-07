To była rozmowa w cztery oczy. Kilka minut, wymiana kontaktów, prezydent Trump, dość dobrze znał sytuację w Polsce, wiedział o toczącej się kampanii no i stwierdził, że prezes Nawrocki wygra, chociaż o tym zdecydują Polacy. Karol Nawrocki był ponad 7 i pół godziny w Białym Domu, był na zaproszenie prezydenta Trumpa w Waszyngtonie. My w ogóle planowaliśmy od kilku tygodni wizytę w Chicago z okazji trwającej tam co roku, odbywającej się co roku parady konstytucji 3 maja, gdy politycy w Waszyngtonie dowiedzieli się o tym, że pan Karol Nawrocki będzie w Stanach Zjednoczonych, zaprosili go do Białego Domu - komentował wówczas Adam Bielan.