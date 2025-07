Protesty przeciwko migracji w całym kraju! Policja apeluje, atmosfera może być gorąca

W 80 miastach Polski, w tym w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu, Gdańsku, Białymstoku i Lublinie, o godzinie 12:00 planowane są pikiety organizowane przez Konfederację pod hasłem "Stop imigracji!". Jednocześnie w wielu z tych miast spodziewane są kontrmanifestacje organizowane przez środowiska lewicowe. Łącznie w całym kraju zgłoszono blisko 100 zgromadzeń publicznych.

W związku z planowanymi manifestacjami, policja wydała komunikat, w którym apeluje do uczestników o zachowanie spokoju i przestrzeganie prawa.

- Funkcjonariusze będą dbać o bezpieczeństwo osób biorących udział w zgromadzeniach oraz osób postronnych, ale zadbają także o to, by przebieg wydarzeń nie powodował utrudnień w ruchu drogowym - czytamy w komunikacie. - Korzystając z konstytucyjnego prawa do wyrażania swoich poglądów, organizowania i uczestniczenia w pokojowych zgromadzeniach, pamiętać, że nie jest to wolność nieograniczona i kończy się, gdy łamane jest prawo - dodano.

Policja podkreśla, że jest przygotowana do interwencji w przypadku naruszenia prawa podczas manifestacji.

- Takie sytuacje obligują policjantów do podjęcia odpowiednich działań. Mamy nadzieję, że apel okaże się niepotrzebny i w trosce o wspólne bezpieczeństwo wszyscy będą szanować obowiązujące przepisy, a zgromadzenia odbędą się z szacunkiem do innych osób - informują przedstawiciele policji.

Służby porządkowe będą monitorować sytuację i reagować na wszelkie próby zakłócenia porządku publicznego.

Protesty 19.07 11:33 Krzysztof Bosak już parę dni temu zapraszał do udziału w protestach. W najbliższą sobotę, 19 lipca, w miastach w całej Polsce odbędą się pikiety Konfederacji przeciw imigracji.

Polska coraz bardziej zaczyna odczuwać negatywne skutki imigracji. Coraz częściej dochodzi do przestępstw z udziałem imigrantów, w tym tych najcięższych. Niedawne… pic.twitter.com/yW9jfJEVAx — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) July 17, 2025

