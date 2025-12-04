Szczyt medyczny w Pałacu Prezydenckim bez minister zdrowia! Rząd wyśle wiceministra

Prezydent Karol Nawrocki organizuje szczyt „Na ratunek ochronie zdrowia” (5.12.2025) w Pałacu Prezydenckim, aby wypracować rekomendacje i „mapę drogową” dla rządu, skupiając się na finansowaniu, dostępności i organizacji systemu.

Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda nie weźmie udziału w spotkaniu.

Stronę rządową będzie reprezentował wiceminister zdrowia dr n. med. Tomasz Maciejewski, doświadczony lekarz i menedżer.

Na szczyt zaproszono przedstawicieli samorządów medycznych, organizacji zawodowych i ekspertów, licząc na szeroką dyskusję ponad podziałami w obliczu kryzysu w ochronie zdrowia.

Szczyt medyczny w Pałacu Prezydenckim

W piątek, 5 grudnia 2025 r., o godz. 10.00 w Pałacu Prezydenckim zaplanowano szczyt medyczny pod hasłem „Na ratunek ochronie zdrowia”. Prezydent Karol Nawrocki chce, by uczestnicy skupili się na najpilniejszych problemach polskiego systemu zdrowia – od finansowania i dostępności świadczeń, po organizację pracy placówek i kadry medyczne. Kancelaria Prezydenta zapowiada, że efektem rozmów mają być rekomendacje i „mapa drogowa” zmian dla rządu i parlamentu.

Minister zdrowia nie przyjedzie na spotkanie u prezydenta

Zgodnie z informacjami Radia ESKA, w wydarzeniu nie będzie uczestniczyć minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, choć jeszcze w listopadzie resort sygnalizował, że rozważy udział po otrzymaniu oficjalnego zaproszenia. Wcześniejsze komunikaty podkreślały przy tym, że szefowa MZ jest otwarta na dialog w sprawie reform ochrony zdrowia.

Stronę rządową ma reprezentować wiceminister zdrowia dr n. med. Tomasz Maciejewski. Rzecznik MZ Jakub Gołąb wskazuje, że to doświadczony lekarz i menedżer – przez lata związany z praktyką kliniczną oraz zarządzaniem szpitalem. Obecność wiceministra ma zapewnić ciągłość rozmów między środowiskiem medycznym a rządem, mimo nieobecności minister.

Kto jeszcze został zaproszony

Na spotkanie mają przyjechać przedstawiciele samorządów zawodów medycznych, organizacji zrzeszających lekarzy i inne zawody ochrony zdrowia, a także eksperci systemowi. Prezydent liczy na szeroką dyskusję ponad podziałami, bo – jak wynika z zapowiedzi Kancelarii – kryzys w ochronie zdrowia wymaga szybkich decyzji i stabilnych źródeł finansowania.

