Kaczyński dostał od górników wyjątkowy prezent: "Postawię to w swoim domu w, w dobrym miejscu"

Prezes Kaczyński podczas zwołanej, w siedzibie partii na Nowogrodzkiej, konferencji prasowej nie wystąpił sam, ale w towarzystwie górników. Oczywiście złożył im życzenia z okazji dnia św. Barbary, patronki górników: - Wszelkiego szczęścia, zdrowia, pomyślności, a przede wszystkim dobrej i bezpiecznej pracy. Żeby ta praca była i przynosiła im i nam wszystkim korzyści. Te korzyści to coś, co jest możliwe wbrew propagandzie, która jest kierowana przeciw górnictwu. Górnictwo ma przyszłość, bo to jest tania energia, a tania energia to przyszłość gospodarki we wszystkich dziedzinach. Zwracam się do wszystkich pań i panów górników, by wierzyli w przyszłość i w to, że ich ciężka praca będzie trwała. My uczynimy wszystko, żeby trwała - zapewnił górników o wsparciu prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Polityk zwrócił szczególną uwagę na sytuację w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Jak zauważył, JSW miała dobre wyniki za rządów PiS, zupełnie inaczej, niż jest zdaniem Kaczyńskiego obecnie:

Wystarczyło mniej niż 2 lata nowych rządów i mamy do czynienia ze spadkiem produkcji, zarówno węgla koksującego jak i koksu. Mamy do czynienia ze wzrostem kosztów jednostkowych. Mamy do czynienia z zatrzymaniem różnego rodzaju inwestycji potrzebnych, aby w sposób ekonomiczny kontynuować działalność. Węgiel koksujący i koks to materiały, które mają charakter strategiczny w UE. Są potrzebne polskiej i europejskiej gospodarce. Przy tym sposobie zarządzania JSW i 5 mld zł strat, jest to zagrożone - mówił prezes PiS nie gryząc się w język.

Niebywałe, co od górników dostał Kaczyński

Na koniec Jarosław Kaczyński otrzymał od górników prezent. Ubrani w galowe, odświętne mundury górnicy podarowali prezesowi Prawa i Sprawiedliwości figurkę przestawiającą świętą Barbarę, swoją patronkę. Prezesowi ten prezent przypadł do gusty. Lider PiS zapowiedział, że znajdzie figurce wyjątkowe i odpowiednie miejsce w swoim domu: - Dziękuję bardzo. (...) Postawię to w swoim domu w jakimś dobrym miejscu - zapewnił z uśmiechem na twarzy.

