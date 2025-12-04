Były wiceminister finansów z zarzutami! W tle mowa o przyjmowaniu korzyści majątkowych

Do informacji o zarzutach odniósł się także Jacek Dobrzyński, który na portalu X napisał o kogo chodzi: - Były wiceminister finansów usłyszał zarzuty przyjmowania korzyści majątkowych w zamian za pośrednictwo w załatwieniu spraw różnym przedsiębiorcom. Łączna wartość przyjętych korzyści przekracza 1,5 mln złotych. Śledztwo w tej sprawie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Łodzi prowadzą funkcjonariusze @CBAgovPL. Konrad R. w latach 2015-2016 pełnił funkcję wiceministra finansów w rządzie Beaty Szydło. Do 2020 roku był członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP - czytamy we wpisie Dobrzyńskiego, czyli rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych.

Jak podano we wspomnianym komunikacie prokuratury: - Podejrzany przyjmował środki pieniężne w zamian za pośrednictwo w załatwieniu spraw związanych z uzyskaniem finansowania od podmiotów publicznych dysponujących środkami z budżetu bądź uzyskania koncesji na wydobycie surowców. Śledztwo prowadzone jest przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

W komunikacie dodano, czego dotyczą zarzuty: - Pierwszy z zarzutów dotyczy działania w okresie od lipca 2019 roku do września 2020 roku. Wtedy to Prezes Zarządu kanadyjskiej firmy został zapewniony o posiadaniu wpływów w Rządzie Rzeczypospolitej Polskiej i możliwości załatwienia sporu prawnego toczącego się pomiędzy wskazanym podmiotem a spółką skarbu państwa w zakresie eksploatacji złóż miedzi. Za swoje działania podejrzany przyjął środki pieniężne w kwocie 1.116.000 złotych. Drugi oraz trzeci z zarzutów odnoszą się do działań podjętych w latach 2020-2023 i dotyczą powoływania się wobec prezesów prywatnych spółek polskich na znajomość z Prezydentem RP, wpływy w rządzie, jak również w Banku Gospodarstwa Krajowego, Polskim Funduszu Rozwoju, Narodowym Banku Polskim czy Komisji Nadzoru Finansowego. Wpływy te miały umożliwić pozyskanie dofinansowania inwestycji od podmiotów państwowych, jak i uzyskania pozytywnej opinii BGK niezbędnej do odblokowania kredytu bankowego.

