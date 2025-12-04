Krzysztof Bosak nie gryzł się w język! "Rząd ma nóż na gardle i będzie kłamał"

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2025-12-04 8:44

Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję o zakończeniu z końcem roku programu "Dobry posiłek" w szpitalach, co wywołało falę komentarzy i obaw dotyczących jakości żywienia pacjentów. Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu z Konfederacji, skrytykował tę decyzję, zarzucając rządowi próbę przeniesienia odpowiedzialności na szpitale oraz dezinformację.

Życzenia polityków na święta

i

Autor: Sebastian Wielechowski/SUPERE XPRESS Krzysztof Bosak
  • Program "Dobry posiłek", który miał poprawić jakość jedzenia w szpitalach, zostanie wygaszony, budząc obawy o przyszłe standardy.
  • Krzysztof Bosak z Konfederacji ostro skrytykował tę decyzję, oskarżając rząd o przenoszenie odpowiedzialności i dezinformację.
  • Wicemarszałek Sejmu zarzucił rządowi rozrzutność i brak transparentności w wydatkach publicznych.
  • Czy wycofanie programu faktycznie wpłynie na jakość posiłków szpitalnych? Dowiedz się więcej o kontrowersjach wokół tej decyzji.

Program "Dobry posiłek" miał na celu dofinansowanie posiłków dla pacjentów szpitalnych, co miało przyczynić się do poprawy ich jakości. Decyzja Ministerstwa Zdrowia o jego wygaszeniu budzi wątpliwości co do przyszłego standardu żywienia w placówkach medycznych. Resort zdrowia zapewnia, że jakość jedzenia nie spadnie, jednak politycy i eksperci wyrażają obawy, że bez dodatkowych środków utrzymanie dotychczasowego poziomu będzie trudne.

Krytyka ze strony Krzysztofa Bosaka

Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu z Konfederacji, w Porannej rozmowie w RMF FM ostro skrytykował decyzję Ministerstwa Zdrowia. Stwierdził, że jest to "próba przeniesienia odpowiedzialności na szpitale". Bosak wyraził swoje niedowierzanie w zapewnienia resortu o utrzymaniu jakości posiłków, argumentując, że "jakość jest skorelowana z kierowanymi na ten cel środkami".

- Rząd ma nóż na gardle i będzie kłamał w różnych sprawach. Będziemy świadkami dezinformacji - powiedział wicemarszałek.

Zarzuty o rozrzutność 

Bosak odniósł się również do szerszego kontekstu finansów państwa, zarzucając rządowi roztrwonienie "dziesiątek miliardów złotych w trakcie pandemii Covid-19". Przypomniał wcześniejsze ostrzeżenia Konfederacji dotyczące "spirali rozdawnictwa", która miała doprowadzić do "katastrofy dla finansów państwa" i "niewypłacalności państwa".

- Już dawno mówiliśmy, że spirala rozdawnictwa skończy się katastrofą dla finansów państwa. Już w 2019 roku mówiliśmy, że spirala zapowiedzi socjalnych różnego rodzaju skończy się niewypłacalnością państwa – zaznaczył polityk.

Wicemarszałek Sejmu zaapelował również o zmianę podejścia rządu do wydatków publicznych.

- Rząd powinien przestać wydawać na różne głupoty. Nie ma dnia, żeby nie wymyślili nowego wydatku czy programu – skomentował.

Krzysztof Bosak podkreślił także potrzebę wprowadzenia transparentności wydatków w systemie służby zdrowia.

- W systemie służby zdrowia powinno wprowadzić się transparentność wydatków – dodał.

Decyzja Ministerstwa Zdrowia o wygaszeniu programu "Dobry posiłek" pozostaje przedmiotem debaty publicznej, a jej skutki dla jakości żywienia pacjentów w szpitalach będą uważnie monitorowane.

