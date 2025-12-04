Krzysztof Bosak nie gryzł się w język! "Rząd ma nóż na gardle i będzie kłamał"

- Program "Dobry posiłek", który miał poprawić jakość jedzenia w szpitalach, zostanie wygaszony, budząc obawy o przyszłe standardy.
- Krzysztof Bosak z Konfederacji ostro skrytykował tę decyzję, oskarżając rząd o przenoszenie odpowiedzialności i dezinformację.
- Wicemarszałek Sejmu zarzucił rządowi rozrzutność i brak transparentności w wydatkach publicznych.
- Czy wycofanie programu faktycznie wpłynie na jakość posiłków szpitalnych? Dowiedz się więcej o kontrowersjach wokół tej decyzji.
Program "Dobry posiłek" miał na celu dofinansowanie posiłków dla pacjentów szpitalnych, co miało przyczynić się do poprawy ich jakości. Decyzja Ministerstwa Zdrowia o jego wygaszeniu budzi wątpliwości co do przyszłego standardu żywienia w placówkach medycznych. Resort zdrowia zapewnia, że jakość jedzenia nie spadnie, jednak politycy i eksperci wyrażają obawy, że bez dodatkowych środków utrzymanie dotychczasowego poziomu będzie trudne.
Krytyka ze strony Krzysztofa Bosaka
Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu z Konfederacji, w Porannej rozmowie w RMF FM ostro skrytykował decyzję Ministerstwa Zdrowia. Stwierdził, że jest to "próba przeniesienia odpowiedzialności na szpitale". Bosak wyraził swoje niedowierzanie w zapewnienia resortu o utrzymaniu jakości posiłków, argumentując, że "jakość jest skorelowana z kierowanymi na ten cel środkami".
- Rząd ma nóż na gardle i będzie kłamał w różnych sprawach. Będziemy świadkami dezinformacji - powiedział wicemarszałek.
Zarzuty o rozrzutność
Bosak odniósł się również do szerszego kontekstu finansów państwa, zarzucając rządowi roztrwonienie "dziesiątek miliardów złotych w trakcie pandemii Covid-19". Przypomniał wcześniejsze ostrzeżenia Konfederacji dotyczące "spirali rozdawnictwa", która miała doprowadzić do "katastrofy dla finansów państwa" i "niewypłacalności państwa".
- Już dawno mówiliśmy, że spirala rozdawnictwa skończy się katastrofą dla finansów państwa. Już w 2019 roku mówiliśmy, że spirala zapowiedzi socjalnych różnego rodzaju skończy się niewypłacalnością państwa – zaznaczył polityk.
Wicemarszałek Sejmu zaapelował również o zmianę podejścia rządu do wydatków publicznych.
- Rząd powinien przestać wydawać na różne głupoty. Nie ma dnia, żeby nie wymyślili nowego wydatku czy programu – skomentował.
Krzysztof Bosak podkreślił także potrzebę wprowadzenia transparentności wydatków w systemie służby zdrowia.
- W systemie służby zdrowia powinno wprowadzić się transparentność wydatków – dodał.
Decyzja Ministerstwa Zdrowia o wygaszeniu programu "Dobry posiłek" pozostaje przedmiotem debaty publicznej, a jej skutki dla jakości żywienia pacjentów w szpitalach będą uważnie monitorowane.
