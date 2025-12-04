Minister sprawiedliwości o Ziobrze: "Został mu tylko cyrk". Ziobro odpowiada: "Żurek jest nieudolny"

Zbigniew Ziobro twierdzi, że nie uciekł z Polski, lecz nie wraca, by – jak mówi – nie ułatwiać działań „przestępcom u władzy”.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek odpowiada, że Ziobro robi medialny cyrk i radzi mu mniej zdjęć z Viktorem Orbánem.

- Żurek jest nieudolny – odgraża się Ziobro.

Zarzuty dla byłego ministra

Przypominamy, Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, stoi przed perspektywą procesu w związku z 26 zarzutami prokuratorskimi. Obejmują one m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, defraudację ponad 150 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości oraz nadużycia przy wydatkowaniu środków publicznych. W listopadzie 2025 r., gdy Sejm debatował nad uchyleniem jego immunitetu, Ziobro wyjechał na Węgry, gdzie spotkał się z Marcinem Romanowskim i premierem Viktorem Orbánem. Prokuratura chce go przesłuchać i wystąpiła o areszt, wskazując na ryzyko matactwa. - Wbrew temu co mówią, nie uciekłem, tylko na razie nie wracam. Nie będę ułatwiał działań przestępcom, którzy dziś rządzą w Polsce – powiedział nam Zbigniew Ziobro.

Co o tych słowach sądzi szef resortu sprawiedliwości? - Niech zejdzie na ziemię. My nie naciągamy ani nie łamiemy prawa. Niech nie myśli swoimi kategoriami. Nie zazdroszczę mu sytuacji. Jedyne, co mu zostało, to robienie medialnego cyrku. My robimy swoje. I radzę mu mniej zdjęć z Orbanem – mówi nam Waldemar Żurek.

Ziobro twierdzi, że nie uciekł. Zembaczyński: Dał dyla, ale i tak go dopadniemy!

Ziobro o śledczych: Oni są nieudolni

Wkrótce polityk PiS nie będzie mógł wyjechać poza Unię Europejską, ponieważ zostanie mu odebrany drugi z kolei paszport. - Zamiast mnie zatrzymują moje paszporty, są nieudolni. Żurek jest nieudolny – odgraża się Ziobro z Budapesztu.

Prokuratura wystąpiła o tymczasowe aresztowanie, wskazując na ryzyko matactwa i utrudniania postępowania. 22 grudnia 2025 r. zbierze się sąd aresztowy, który rozpatrzy wniosek i zdecyduje, czy były minister sprawiedliwości trafi do aresztu tymczasowego. To kluczowy moment w sprawie – od decyzji sądu zależy, czy Ziobro będzie odpowiadał na zarzuty z wolnej stopy, czy w izolacji.

Express Biedrzyckiej Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.