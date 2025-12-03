Przesłuchanie o. Tadeusza Rydzyka w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie, pierwotnie zaplanowane na 8 grudnia, zostało przełożone na 10 grudnia.

Zmiana terminu nastąpiła na wniosek o. Rydzyka i pod presją opinii publicznej, ponieważ 8 grudnia przypada 34. rocznica powstania Radia Maryja.

O. Rydzyk zostanie przesłuchany jako świadek w sprawie dotyczącej Muzeum „Pamięć i Tożsamość” i dofinansowania w wysokości prawie 219 mln zł z dotacji celowej.

Śledztwo dotyczy podejrzenia przekroczenia uprawnień przez ministra kultury w związku z niekorzystną umową z Fundacją „Lux Veritatis” i szkodą dla interesu publicznego

Nowy termin przesłuchania Tadeusza Rydzyka. Dlaczego go zmieniono?

O. Tadeusz Rydzyk stawi się w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie 10 grudnia o godzinie 13:00. To nowy termin przesłuchania w charakterze świadka, zmieniony z 8 grudnia. Jak informuje Radio Maryja, decyzja zapadła po wniosku duchownego oraz „pod presją opinii publicznej”. Pierwotna data kolidowała z obchodami 34. rocznicy powstania toruńskiej rozgłośni, które zaplanowano na 6 i 8 grudnia w Toruniu oraz Bydgoszczy. Sam o. Rydzyk o pierwszym wezwaniu, które otrzymał, informował słuchaczy na antenie swojego radia już 17 listopada. Rzeczniczka prokuratury, Dorota Sokołowska-Mach, potwierdziła, że wniosek o zmianę terminu został uwzględniony.

Czego dotyczy śledztwo w sprawie Muzeum „Pamięć i Tożsamość”?

Postępowanie, w ramach którego wezwano założyciela Fundacji „Lux Veritatis”, budzi ogromne zainteresowanie ze względu na swój finansowy i polityczny wymiar. Prokuratura bada, czy były minister kultury i dziedzictwa narodowego nie przekroczył uprawnień, zawierając z fundacją umowę o utworzeniu Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II. Centralnym punktem, którym zajmuje się prokuratura, jest śledztwo w sprawie muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II i przyznania mu gigantycznego dofinansowania. Śledczy sprawdzają, czy umowa nie była niekorzystna dla Skarbu Państwa i czy nie doszło do działania na szkodę interesu publicznego.

Kontrowersje wokół finansowania. Jakie pieniądze otrzymała fundacja?

Głównym wątkiem śledztwa jest gigantyczna dotacja przyznana Fundacji „Lux Veritatis”. Zgodnie z ustaleniami prokuratury, w latach 2018-2023 na wydatki majątkowe związane z budową muzeum przyznano z budżetu państwa kwotę sięgającą prawie 219 milionów złotych. Postępowanie ma na celu dokładne wyjaśnienie, czy transfer tak wysokich środków publicznych na projekt realizowany we współpracy z prywatnym podmiotem odbył się zgodnie z prawem i nie naraził interesu publicznego na straty. Przesłuchanie Tadeusza Rydzyka jako świadka ma kluczowe znaczenie dla ustalenia wszystkich okoliczności związanych z procesem decyzyjnym i realizacją umowy o finansowaniu muzeum. Jego zeznania mogą rzucić nowe światło na mechanizmy przyznawania dotacji na projekty kulturalne w poprzednich latach.

