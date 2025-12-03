Historyczna decyzja NATO. Sikorski: "Tworzymy bezpieczeństwo przeciwko Rosji"

Szymon Szadkowski
Szymon Szadkowski
Marta Kowalska
2025-12-03 21:11

Po szczycie ministrów w Brukseli NATO oficjalnie zrywa z epoką współpracy z Moskwą. Radosław Sikorski ogłosił koniec Rady NATO-Rosja, co jest przełomem, o który zabiegała Polska. To nie tylko symbol. Sojusz zmienia kurs, a na stole pojawiły się konkretne propozycje finansowe, w tym pożyczka dla Kijowa i setki milionów dolarów na broń.

Minister spraw zagranicznych RP Radosław Sikorski przed posiedzeniem ministrów spraw zagranicznych państw NATO

i

Autor: Wiktor Dąbkowski/ PAP
Polityka SE Google News
  • NATO formalnie zakończyło działalność Rady NATO-Rosja i Aktu Stanowiącego, co jest wyrazem tworzenia bezpieczeństwa europejskiego przeciwko Rosji, a nie z nią.
  • Polska, Niemcy i Norwegia przeznaczą łącznie 500 mln dolarów (w tym 100 mln USD z Polski) na zakup broni dla Ukrainy w ramach programu PURL.
  • Szef MSZ Radosław Sikorski zaapelował do Belgii o zgodę na pożyczkę dla Ukrainy z zamrożonych rosyjskich aktywów, podkreślając jej kluczowe znaczenie dla wyniku wojny.
  • Wykorzystanie rosyjskich aktywów ma przyspieszyć pokój i pokazać Putinowi, że Ukraina ma środki na długotrwałą obronę

Co oznacza koniec Rady NATO-Rosja? Sikorski o historycznej zmianie

To formalny koniec epoki, w której wierzono w możliwość budowania architektury bezpieczeństwa w Europie razem z Rosją. Szef polskiego MSZ, Radosław Sikorski, po spotkaniu ministrów państw NATO w Brukseli, poinformował o instytucjonalnej rewolucji, o którą Polska zabiegała od lat.

Z formalnych decyzji proszę odnotować oświadczenie sekretarza generalnego o tym, że nie istnieje już Rada NATO-Rosja i nie istnieje już tak zwany Akt Stanowiący Rady NATO-Rosja. To jest coś, o co kolejne polskie rządy zabiegały, a teraz stało się faktem - powiedział wicepremier. Jak podkreślił, rosyjskie inwazje ostatecznie przekreśliły sens dalszego dialogu w dotychczasowej formie. - Te czasy, decyzjami rosyjskimi o inwazjach, minęły. Dzisiaj tworzymy bezpieczeństwo europejskie przeciwko Rosji i znalazło to wreszcie swój instytucjonalny wyraz.

Jak sfinansować obronę Ukrainy? Apel o pożyczkę z rosyjskich aktywów

Zmianom symbolicznym towarzyszą konkretne działania finansowe. Radosław Sikorski zaapelował do Belgii o zgodę na uruchomienie pożyczki reparacyjnej dla Ukrainy, która ma być sfinansowana z zamrożonych rosyjskich aktywów. Jego zdaniem to rozwiązanie, które może realnie wpłynąć na przebieg i wynik wojny, wysyłając jasny sygnał do Kremla.

Pożyczka reparacyjna jest kwestią, od której może zależeć wynik tej wojny. (...) Bo jeśli Putin dojdzie do wniosku, że Ukraina ma te pieniądze i może być finansowana zarówno państwo, jak i obronność przez dwa-trzy lata, to będzie musiał przekalkulować, czy stać go na prowadzenie swojej wojny przez dwa-trzy lata - argumentował minister spraw zagranicznych.

Pół miliarda dolarów na broń. Jakie wsparcie dla Ukrainy zadeklarowała Polska?

Ponadto w Brukseli ministrowie spraw zagranicznych Polski, Niemiec i Norwegii zadeklarowali konkretne wsparcie dla Ukrainy w ramach programu PURL, z którego finansowane są zakupy broni. Łączna kwota wsparcia od trzech państw wyniesie 500 milionów dolarów, z czego wkład Polski to znaczące 100 milionów dolarów. Szef polskiej dyplomacji wyraził nadzieję, że gest ten zostanie dostrzeżony przez kluczowych sojuszników, w tym Stany Zjednoczone, i zachęci pozostałe kraje do zwiększenia pomocy.

Mamy nadzieję, że dostrzeże to także Ukraina. I przede wszystkim mamy nadzieję, że dla pozostałych sojuszników będzie to zachęta do wzięcia udziału w tym programie, by Putin otrzymał wiadomość, a Ukraina sprawiedliwy pokój - podsumował Sikorski.

SIKORSKI GROZI ROSJI, BŁĘDY TRUMPA I WALKA NA SZCZYCIE PIS | Dudek o Polityce

Polecany artykuł:

Sikorski naciska na Belgię w sprawie rosyjskich aktywów. "Od tego może zależeć …
Sonda
Które kierunki wizyt Radosława Sikorskiego są dziś najważniejsze dla Polski?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RADOSŁAW SIKORSKI