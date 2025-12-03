Sławomir Mentzen chce ciąć 800 plus! Kto straciłby pieniądze?

Sławomir Mentzen w Radiu Zet odniósł się do kondycji finansów publicznych w Polsce. Stwierdził, że "fatalna kondycja naszych finansów publicznych wynika z transferów socjalnych, a nie z jakichś inwestycji czy też wydatków na zbrojenia". Polityk zauważył, że Polska wydaje na transfery socjalne aż 18 proc. PKB, podczas gdy Szwecja jedynie 11 proc. PKB. Dodał również, że wydatki na emerytury w Polsce są wyższe niż w Japonii.

Zobacz: Kolejny front Barbary Nowackiej. Chce rewolucji w przedszkolach! Projekt "szkodliwy dla dzieci"?

Mentzen podkreślił, że politycy często twierdzą, iż deficyt budżetowy wynika z wydatków na zbrojenia, co według niego jest nieprawdą. Zaznaczył, że po 2022 roku wydatki na socjal wzrosły bardziej niż wydatki na zbrojenia. Argumentował, że gdyby tempo wzrostu wydatków publicznych (poza zbrojeniami) było takie samo jak wzrost PKB, a wydatki na zbrojenia pozostały na obecnym poziomie, to Polska miałaby deficyt na poziomie 0,5 proc. PKB, a nie 6,5 proc. PKB.

Czy 800 plus zostanie obcięte?

Pytany o to, jak zamierza uzdrowić finanse publiczne, Sławomir Mentzen stwierdził, że nie ma innego wyjścia, jak obciąć wydatki na zbrojenia, emerytury, ochronę zdrowia lub socjal. Dodał, że wydatki na socjal są najmniej ważne. Czy zatem obciąłby świadczenie 800 plus? - Oczywiście, że tak - odpowiedział bez najmniejszego zawahania. Dopytywany, czy zatem zlikwidowałby to świadczenie całkowicie, nie był już tak kategoryczny, odpowiadając, że "pewnie nie".

Sprawdź: Policja w Sądzie Najwyższym! Awantura na całego, posiedzenie zakłócone

Mentzen przekonywał, że "polskie państwo socjalne jest całkowicie nieefektywne, większość tych pieniędzy dostają ludzie, którzy ich w ogóle nie potrzebują". Polityk wskazał na potrzebę wprowadzenia kryterium dochodowego dla wypłat 800 plus. Jego zdaniem, należy przy tym znaleźć konsensus w Sejmie, aby zmniejszyć wydatki na transfery socjalne. - Jak by dokładnie ten mechanizm wyglądał, to jest oczywiście do ustalenia, do negocjacji, ale to trzeba po prostu zmniejszyć – ocenił.

Galeria poniżej: Pub Mentzen na ustach całej Polski. Byliśmy w środku

Sonda Czy 800 plus powinno zostać ograniczone? Powinno przysługiwać każdemu Należy się tylko pracującym Czynnikiem decydującym powinien być dochód 800 plus powinno zostać zlikwidowane