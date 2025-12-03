Sławomir Mentzen chce ciąć 800 plus! Kto straciłby pieniądze?

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2025-12-03 16:49

Sławomir Mentzen w środowej rozmowie z Radiem Zet mocno skrytykował program 800 plus, argumentując, że większość pieniędzy trafia do osób, które ich nie potrzebują. Jego zdaniem, Polska wydaje zbyt dużo na transfery socjalne w porównaniu do innych krajów europejskich, co negatywnie wpływa na stan finansów publicznych. Lider Konfederacji podkreślił, że konieczne jest znalezienie konsensusu w Sejmie, aby zmniejszyć wydatki na cele socjalne i uzdrowić budżet państwa. Mentzen nie wykluczył przy tym wprowadzenia kryterium dochodowego dla świadczenia 800 plus, aby pieniądze trafiały do najbardziej potrzebujących rodzin.

Wybory prezydenckie 2025. Mentzen zaprasza Trzaskowskiego i Nawrockiego. Jego wyborcy mogą zdecydować o wyniku II tury

i

Autor: Super Express

Sławomir Mentzen w Radiu Zet odniósł się do kondycji finansów publicznych w Polsce. Stwierdził, że "fatalna kondycja naszych finansów publicznych wynika z transferów socjalnych, a nie z jakichś inwestycji czy też wydatków na zbrojenia". Polityk zauważył, że Polska wydaje na transfery socjalne aż 18 proc. PKB, podczas gdy Szwecja jedynie 11 proc. PKB. Dodał również, że wydatki na emerytury w Polsce są wyższe niż w Japonii.

Zobacz: Kolejny front Barbary Nowackiej. Chce rewolucji w przedszkolach! Projekt "szkodliwy dla dzieci"?

Mentzen podkreślił, że politycy często twierdzą, iż deficyt budżetowy wynika z wydatków na zbrojenia, co według niego jest nieprawdą. Zaznaczył, że po 2022 roku wydatki na socjal wzrosły bardziej niż wydatki na zbrojenia. Argumentował, że gdyby tempo wzrostu wydatków publicznych (poza zbrojeniami) było takie samo jak wzrost PKB, a wydatki na zbrojenia pozostały na obecnym poziomie, to Polska miałaby deficyt na poziomie 0,5 proc. PKB, a nie 6,5 proc. PKB.

Czy 800 plus zostanie obcięte? 

Pytany o to, jak zamierza uzdrowić finanse publiczne, Sławomir Mentzen stwierdził, że nie ma innego wyjścia, jak obciąć wydatki na zbrojenia, emerytury, ochronę zdrowia lub socjal. Dodał, że wydatki na socjal są najmniej ważne. Czy zatem obciąłby świadczenie 800 plus? - Oczywiście, że tak - odpowiedział bez najmniejszego zawahania. Dopytywany, czy zatem zlikwidowałby to świadczenie całkowicie, nie był już tak kategoryczny, odpowiadając, że "pewnie nie".

Sprawdź: Policja w Sądzie Najwyższym! Awantura na całego, posiedzenie zakłócone

Mentzen przekonywał, że "polskie państwo socjalne jest całkowicie nieefektywne, większość tych pieniędzy dostają ludzie, którzy ich w ogóle nie potrzebują". Polityk wskazał na potrzebę wprowadzenia kryterium dochodowego dla wypłat 800 plus. Jego zdaniem, należy przy tym znaleźć konsensus w Sejmie, aby zmniejszyć wydatki na transfery socjalne. - Jak by dokładnie ten mechanizm wyglądał, to jest oczywiście do ustalenia, do negocjacji, ale to trzeba po prostu zmniejszyć – ocenił.

Galeria poniżej: Pub Mentzen na ustach całej Polski. Byliśmy w środku

Pub Mentzen na ustach całej Polski. Byliśmy w środku
16 zdjęć
Polityka SE Google News
Sonda
Czy 800 plus powinno zostać ograniczone?
HOŁOWNIA PRZESŁUCHIWANY, WOJNA KACZYŃSKIEGO Z MENTZENEM I REFORMY ŻURKA | Dudek o Polityce
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SŁAWOMIR MENTZEN
KONFEDERACJA
800 plus
RADIO ZET