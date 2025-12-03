Katarzyna Piekarska po decyzji prezydenta: „Nie rozumiem tego weta. Wiejskie kundelki muszą jeszcze poczekać na wolność”

Prezydent podpisał ustawę zakazującą hodowli zwierząt na futra, ale zawetował ustawę łańcuchową.

Posłanka Katarzyna Piekarska, inicjatorka projektu, krytykuje decyzję i podkreśla obowiązki wobec psów.

Zapowiada, że jest gotowa spotkać się z prezydentem, by wyjaśnić sens ustawy.

„Słodko-gorzki dzień”

Prezydent Nawrocki tłumaczył decyzję o wecie tym, że ustawa „kagańcowa” „stygmatyzuje wieś” i nie podobały mu się określone w przepisach rozmiary kojców („wielkości kawalerki”). Posłanka KO dochodzi do siebie po operacji związanej z nawrotem choroby nowotworowej. Decyzje prezydenta nazwała „słodko-gorzkimi”. – Pan prezydent podpisał ustawę zakazującą hodowli zwierząt na futra, z czego się bardzo cieszę, ale ustawa łańcuchowa została zawetowana. Przecież trzymanie zwierząt na łańcuchach to to samo co trzymanie ich po to, aby pozyskać futra. Szkoda, że prezydent nie sprawdził, jak wielu Polaków sprzeciwia się psom na łańcuchu – mówi nam Katarzyna Piekarska.

„To nie stygmatyzacja wsi”

– Prezydent stwierdził, że ustawa łańcuchowa stygmatyzuje polską wieś. Moim zdaniem w żaden sposób jej nie stygmatyzuje. Miała na celu poprawę losu zwierząt – tych najbardziej zapomnianych, latami wiszących na krótkich łańcuchach. Jej celem było też uświadomienie, że każde zwierzę to obowiązek. W Polsce nie ma obowiązku posiadania psa czy kota, ale jeśli ktoś bierze zwierzę pod opiekę, musi zapewnić mu odpowiednie warunki – tłumaczy posłanka.

Obowiązki właścicieli psów

– Nie rozumiem tego weta. Tym bardziej, że był długi okres vacatio legis, aby przygotować się z kojcami. Przypomnę, że już dziś łańcuch psa powinien mieć trzy metry, a spacer odbywać się co najmniej raz dziennie. To są konkretne obowiązki: właściwa buda, leczenie psa i odpowiednie kojce – 10, 15 lub 20 mkw. w zależności od wielkości zwierzęcia. To nie są gigantyczne wymagania – podkreśla Piekarska.

„Polecę jak na skrzydłach”

Prezydent Nawrocki zapowiedział własną wersję ustawy. – Po wysłuchaniu zapowiedzi nie spodziewam się po niej niczego dobrego. Wielskie kundelki będą musiały jeszcze poczekać na uwolnienie. Jeżeli tylko będzie taka wola prezydenta, polecę jak na skrzydłach do pałacu, żeby wytłumaczyć, o co chodziło w naszym projekcie – mówi posłanka KO.

