Policja w Sądzie Najwyższym! Awantura na całego, posiedzenie zakłócone

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2025-12-03 12:26

Wstrząsające sceny rozegrały się w Sądzie Najwyższym w środowe przedpołudnie (3 grudnia 2025 roku), gdzie posiedzenie połączonych izb zostało brutalnie przerwane przez protestujących. Incydent, który miał miejsce w największej sali sądowej, wymagał natychmiastowej interwencji policji, która musiała siłą wyprowadzić demonstrantów. O co im wychodziło? Wyjaśniamy poniżej.

Sąd Najwyższy

i

Autor: Darwinek/wikimedia commons/ Creative Commons
  • W Sądzie Najwyższym doszło do burzliwych wydarzeń, gdy policja interweniowała w trakcie posiedzenia.
  • Na salę wdarli się demonstranci z transparentami.
  • Dowiedz się, dlaczego policja wkroczyła do SN.

Posiedzenie połączonych izb Sądu Najwyższego - Kontroli Nadzwyczajnej oraz Pracy, odbywa się w największej sali w budynku, zostało zakłócone przez protestujących. Demonstranci, trzymając transparenty z hasłami wzywającymi do poszanowania Konstytucji, głośno kwestionowali status obu izb, wykrzykując, że „to nie jest legalny sąd”. Powoływali się przy tym na kluczowe wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które od lat podważają legalność reform sądownictwa w Polsce.

Zobacz: Kolejny front Barbary Nowackiej. Chce rewolucji w przedszkolach! Projekt "szkodliwy dla dzieci"?

Centralnym punktem kontrowersji jest wrześniowa uchwała Izby Pracy Sądu Najwyższego, podjęta w poszerzonym składzie siedmiorga sędziów. Uchwale tej nadano moc zasady prawnej, co oznacza, że miała ona wiążący charakter dla wszystkich sądów w Polsce. Co istotne, uchwałę podjęli sędziowie powołani do Sądu Najwyższego przed 2018 rokiem, czyli przed wprowadzeniem kontrowersyjnych zmian w sądownictwie.

Sprawdź: Polska zrobi to z Niemcami. Zełenski może się uśmiechnąć z ulgą

Zanim doszło do interwencji policji, połączone izby Sądu Najwyższego zakwestionowały obecność prokuratorów Mariusza Kowala i Andrzeja Piasecznego. Obaj prokuratorzy zostali delegowani do Prokuratury Krajowej i mieli reprezentować stanowisko prokuratury w tej skomplikowanej sprawie. Problemem okazała się delegacja, którą przedstawili prokuratorzy, a która została podpisana przez szefa Prokuratury Krajowej Dariusza Korneluka. Tymczasem – zgodnie z uchwałą Izby Karnej SN, na którą powołują się sędziowie połączonych izb – Korneluk nie jest legalnym Prokuratorem Krajowym, a więc nie mógł skutecznie delegować prokuratorów do Prokuratury Krajowej. Ich zdaniem, legalnym szefem PK jest Dariusz Barski.

Przeczytaj: Kaczyński o wecie prezydenta. Zdradza decyzję i ucina spekulacje

Prokuratorzy argumentowali, że posiadają wystarczające upoważnienie od Prokuratora Generalnego. W związku z tym złożyli wniosek o wyłączenie części sędziów z obrad. Łącznie dotyczy on aż 25 sędziów.

Polityka SE Google News
Sonda
Jak oceniasz sądownictwo w Polsce?
P. MULLER: Z TUSKIEM POLSKA TRACI SZANSE NA ROZWÓJ
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SĄD NAJWYŻSZY