Piotr Muller, były rzecznik Mateusza Morawieckiego: "W Prawie i Sprawiedliwości nie ma wewnętrznej wojny"

Eurodeputowany PiS Piotr Muller twierdzi, że podziały w jego formacji dotyczą głównie spraw programowych i nie biorą się z osobistych urazów poszczególnych polityków. - To jest czasami różnica interesów, ale przede wszystkim różnica programowa, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób chcemy zaprezentować swój program w 2027 roku - mówi gość "Sedna Sprawy" o napięciach w PiS