Pilne. Marszałek Sejmu ogłasza decyzję ws. Ziobry. Rząd zbiera podpisy do Trybunału Stanu

Weronika Fakhriddinova
2025-12-03 10:01

W środę rano na konferencji w Sejmie marszałek Włodzimierz Czarzasty ujawnił, że koalicja rządowa przystępuje do zbierania podpisów w sprawie skierowania Zbigniewa Ziobry przed Trybunał Stanu. To pierwszy tak jednoznaczny ruch obecnej większości przeciwko byłemu ministrowi sprawiedliwości. Czarzasty zasugerował również zmiany w funkcjonowaniu Sejmu, uderzając w koła poselskie „niepochodzące z wyborów”.

Zbigniew Ziobro

i

Autor: Paweł Dąbrowski Zbigniew Ziobro
  • Czarzasty mówi o decyzji podjętej „na poziomie koalicji rządowej”
  • W tle: wcześniejsze śledztwa i afery związane z władzą Ziobry
  • Marszałek zapowiada też zmiany w funkcjonowaniu Sejmu
  • W opozycyjnych kręgach już słychać: „historyczna chwila albo chaos”

„Koalicja rządowa podjęła decyzję…”

Konferencja trwała zaledwie kilka minut, ale politycznie potrafiła odpalić lont. Marszałek nie używał metafor ani półsłówek.

— Koalicja rządowa podjęła decyzję o zebraniu podpisów pod decyzją o przekazaniu sprawy Zbigniewa Ziobry do Trybunału Stanu — oświadczył.

W praktyce oznacza to uruchomienie pierwszego etapu polityczno-prawnego procesu, który — jeśli doprowadzony zostanie do końca — może być dla byłego ministra najbardziej bolesnym rozdziałem jego kariery. Trybunał Stanu to nie komisja, nie debata, nie program telewizyjny. To ustawa o odpowiedzialności najwyższych urzędników państwowych, a konsekwencje jego orzeczeń mogą wykluczać z życia publicznego na lata.

Ziobro — człowiek, który budował własne imperium

W naturalnych komentarzach natychmiast pojawiło się nazwisko Zbigniewa Ziobry jako „architekta systemu”, w którym prokuratura podlegała bezpośrednio ministrowi. W oczach jego przeciwników to on miał stworzyć atmosferę strachu wśród sędziów, wprowadzać reformy łamiące trójpodział władzy i wykorzystywać państwo do celów politycznych.

Ziobro nie odchodził cicho z rządu. Jego środowisko prowadziło wojny z Brukselą i TSUE, wniosło do debaty publicznej słowo „kastowość” i doprowadziło do zamrożenia miliardów z KPO. To właśnie te decyzje, według koalicji, mogą stanąć w akcie oskarżenia.

Czarzasty uderza jeszcze mocniej

Po ogłoszeniu decyzji dotyczącej Ziobry marszałek zaskoczył jeszcze jednym komunikatem.

— Nie będę zapraszał żadnych kół poselskich niewybranych w akcie wyborów na konwent seniorów — zapowiedział.

To zdanie w Sejmie ma swoją wagę. Uderza w ugrupowania powstałe po wyborach, rozłamowe, transferowe, „techniczne”. W praktyce, koniec z sytuacjami, gdzie grupa pięciu posłów tworzy nowe koło i domaga się przywilejów jak regularny klub.

