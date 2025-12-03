Pilne. Marszałek Sejmu ogłasza decyzję ws. Ziobry. Rząd zbiera podpisy do Trybunału Stanu

Czarzasty mówi o decyzji podjętej „na poziomie koalicji rządowej”

„Koalicja rządowa podjęła decyzję…”

Konferencja trwała zaledwie kilka minut, ale politycznie potrafiła odpalić lont. Marszałek nie używał metafor ani półsłówek.

— Koalicja rządowa podjęła decyzję o zebraniu podpisów pod decyzją o przekazaniu sprawy Zbigniewa Ziobry do Trybunału Stanu — oświadczył.

W praktyce oznacza to uruchomienie pierwszego etapu polityczno-prawnego procesu, który — jeśli doprowadzony zostanie do końca — może być dla byłego ministra najbardziej bolesnym rozdziałem jego kariery. Trybunał Stanu to nie komisja, nie debata, nie program telewizyjny. To ustawa o odpowiedzialności najwyższych urzędników państwowych, a konsekwencje jego orzeczeń mogą wykluczać z życia publicznego na lata.

Ziobro — człowiek, który budował własne imperium

W naturalnych komentarzach natychmiast pojawiło się nazwisko Zbigniewa Ziobry jako „architekta systemu”, w którym prokuratura podlegała bezpośrednio ministrowi. W oczach jego przeciwników to on miał stworzyć atmosferę strachu wśród sędziów, wprowadzać reformy łamiące trójpodział władzy i wykorzystywać państwo do celów politycznych.

Ziobro nie odchodził cicho z rządu. Jego środowisko prowadziło wojny z Brukselą i TSUE, wniosło do debaty publicznej słowo „kastowość” i doprowadziło do zamrożenia miliardów z KPO. To właśnie te decyzje, według koalicji, mogą stanąć w akcie oskarżenia.

Czarzasty uderza jeszcze mocniej

Po ogłoszeniu decyzji dotyczącej Ziobry marszałek zaskoczył jeszcze jednym komunikatem.

— Nie będę zapraszał żadnych kół poselskich niewybranych w akcie wyborów na konwent seniorów — zapowiedział.

To zdanie w Sejmie ma swoją wagę. Uderza w ugrupowania powstałe po wyborach, rozłamowe, transferowe, „techniczne”. W praktyce, koniec z sytuacjami, gdzie grupa pięciu posłów tworzy nowe koło i domaga się przywilejów jak regularny klub.

