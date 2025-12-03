Kaczyński o wecie prezydenta. Zdradza decyzję i ucina spekulacje

Prezes PiS mówi o „realnych trudnościach” zapisów ustawy

Projekt tzw. ustawy łańcuchowej, poparty wcześniej w Sejmie przez prezesa PiS, wrócił na polityczny stół po wtorkowym wecie. Kaczyński został zapytany przez dziennikarzy o to, czy odrzuci decyzję prezydenta. Najpierw odciął się od czarno-białych narracji.

— Wolałbym, żeby podpisał tę ustawę i zgłosił od razu poprawkę, która likwiduje elementy rzeczywiście bardzo trudne do zrealizowania, pewnie w ogóle niemożliwe do zrealizowania — powiedział.

Było to jasne wskazanie, że problem nie dotyczy idei zakazu trzymania psów na łańcuchach, ale zdaniem lidera PiS, konkretnych rozwiązań, które w obecnym kształcie miałyby być niewykonalne.

„Nie będę się przeciwstawiać”

Mimo preferencji innego scenariusza, Kaczyński nie zaatakował prezydenta. Wręcz przeciwnie, podkreślił, że weto nie oznacza konfliktu.

— Skoro prezydent zdecydował się na weto, no to w tym wypadku przy podpisaniu tej drugiej ustawy i stwierdzeniu, że absolutnie jest gotów poprzeć także ustawę łańcuchową z tymi niewielkimi korektami, to jest to dla mnie stanowisko całkowicie możliwe do zaakceptowania.— Ja na pewno nie będę się przeciwstawiać — dodał.

W tych słowach widać polityczny pragmatyzm: zamiast wojny z Pałacem, wspólny projekt, który ma przejść przez Sejm bez „nierealnych zapisów”.

„Jestem zdecydowanym zwolennikiem ochrony zwierząt”

Kaczyński przypomniał o swoim prozwierzęcym stanowisku, po raz kolejny publicznie, bez kalkulacji medialnych.

— Wszyscy państwo wiecie, że jestem zdecydowanym zwolennikiem ochrony zwierząt i w ogóle takiego cywilizowania naszego społeczeństwa — zaznaczył.Jednak zaraz po tym wybrzmiał ton, który oddala go od radykalizmu środowisk aktywistycznych: — Ja widzę możliwość miększego rozwiązania takiej sprawy, ale prezydent wybrał inną drogę.

Miększe rozwiązanie, w przekładzie politycznym: regulacja, która wprowadza standard, ale nie uderza w realia wsi, gospodarstw i tysięcy właścicieli psów.

Weto i nowy projekt

Według zapowiedzi prezydenta, własny projekt w sprawie łańcuchów już trafił do Sejmu. Szczegóły mają ujrzeć światło dzienne w najbliższych dniach.

Na Wiejskiej krążą jednak dwie narracje:

Zwolennicy wersji PiS: „Chrońmy zwierzęta, ale nie róbmy czegoś, czego nie da się egzekwować”.

Zwolennicy wersji pierwotnej: „Każda liberalizacja to cofnięcie się wobec cierpienia zwierząt”.

To dopiero początek, głosowanie w sprawie weta będzie politycznym testem lojalności między Sejmem a Pałacem Prezydenckim.

