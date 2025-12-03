Czarzasty podjął decyzję ws. Brauna, Kukiza i Zandberga. Nie będą zadowoleni

- Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podjął kontrowersyjną decyzję o wykluczeniu niektórych ugrupowań z posiedzeń Konwentu Seniorów.
- Zgodnie z regulaminem Sejmu, Czarzasty nie będzie zapraszał partii Grzegorza Brauna, a także kół poselskich Pawła Kukiza i Adriana Zandberga.
- Marszałek uzasadnia swoje działania, powołując się na artykuł 15 Regulaminu Sejmu RP, który pozwala mu na swobodne zapraszanie, bądź nie, przedstawicieli kół.
- Czy decyzja marszałka wpłynie na funkcjonowanie Konwentu Seniorów i relacje w parlamencie?
Włodzimierz Czarzasty uzasadnił swoje działania, powołując się na Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, a konkretnie na jego artykuł 15.
- Ustęp 1 tego artykułu mówi o tym, że Konwent Seniorów jest złożony z przedstawicieli kół i klubów, które powstały na skutek wyborów parlamentarnych – wyjaśnił marszałek podczas konferencji prasowej w Sejmie.
Dodał również, że ustęp 3 tego samego artykułu daje marszałkowi Sejmu prawo do zapraszania na Konwent kół, które powstały później.
- Marszałek Sejmu z własnej inicjatywy bądź na wniosek członków Konwentu Seniorów może zaprosić na posiedzenie Konwentu inne osoby – czytamy w regulaminie Sejmu.
Uzasadnienie decyzji
W oparciu o te zapisy, Włodzimierz Czarzasty podjął decyzję o wykluczeniu z obrad Konwentu Seniorów partii Grzegorza Brauna.
- Podjąłem następującą decyzję: nie będę zapraszał na Konwent Seniorów partii pana Brauna, partii która funkcjonuje – moim zdaniem – na pograniczu agentury rosyjskiej i delegalizacji – oświadczył marszałek Sejmu.
Polityk poinformował również, że skorzystał ze swoich uprawnień, aby wykluczyć z Konwentu Seniorów „kół, które nie zostały wybrane w akcie wyborów dwa lata temu”.
- Dotyczy to w związku z tym koła pana Kukiza i koła pana Zandberga – podsumował Włodzimierz Czarzasty.
Decyzje marszałka Czarzastego wywołały debatę na temat zakresu uprawnień przewodniczącego Sejmu oraz interpretacji regulaminu. Ich konsekwencje dla funkcjonowania Konwentu Seniorów i relacji między ugrupowaniami parlamentarnymi będą z pewnością przedmiotem dalszych analiz i komentarzy.
