Czarzasty podjął decyzję ws. Brauna, Kukiza i Zandberga. Nie będą zadowoleni

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podjął kontrowersyjną decyzję o wykluczeniu niektórych ugrupowań z posiedzeń Konwentu Seniorów.

Zgodnie z regulaminem Sejmu, Czarzasty nie będzie zapraszał partii Grzegorza Brauna, a także kół poselskich Pawła Kukiza i Adriana Zandberga.

Marszałek uzasadnia swoje działania, powołując się na artykuł 15 Regulaminu Sejmu RP, który pozwala mu na swobodne zapraszanie, bądź nie, przedstawicieli kół.

Czy decyzja marszałka wpłynie na funkcjonowanie Konwentu Seniorów i relacje w parlamencie?

Włodzimierz Czarzasty uzasadnił swoje działania, powołując się na Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, a konkretnie na jego artykuł 15.

- Ustęp 1 tego artykułu mówi o tym, że Konwent Seniorów jest złożony z przedstawicieli kół i klubów, które powstały na skutek wyborów parlamentarnych – wyjaśnił marszałek podczas konferencji prasowej w Sejmie.

Dodał również, że ustęp 3 tego samego artykułu daje marszałkowi Sejmu prawo do zapraszania na Konwent kół, które powstały później.

- Marszałek Sejmu z własnej inicjatywy bądź na wniosek członków Konwentu Seniorów może zaprosić na posiedzenie Konwentu inne osoby – czytamy w regulaminie Sejmu.

Uzasadnienie decyzji

W oparciu o te zapisy, Włodzimierz Czarzasty podjął decyzję o wykluczeniu z obrad Konwentu Seniorów partii Grzegorza Brauna.

- Podjąłem następującą decyzję: nie będę zapraszał na Konwent Seniorów partii pana Brauna, partii która funkcjonuje – moim zdaniem – na pograniczu agentury rosyjskiej i delegalizacji – oświadczył marszałek Sejmu.

Polityk poinformował również, że skorzystał ze swoich uprawnień, aby wykluczyć z Konwentu Seniorów „kół, które nie zostały wybrane w akcie wyborów dwa lata temu”.

- Dotyczy to w związku z tym koła pana Kukiza i koła pana Zandberga – podsumował Włodzimierz Czarzasty.

Decyzje marszałka Czarzastego wywołały debatę na temat zakresu uprawnień przewodniczącego Sejmu oraz interpretacji regulaminu. Ich konsekwencje dla funkcjonowania Konwentu Seniorów i relacji między ugrupowaniami parlamentarnymi będą z pewnością przedmiotem dalszych analiz i komentarzy.

