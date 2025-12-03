Trybunał Konstytucyjny delegalizuje KPP! Ujawniamy szczegóły

Sara Osiecka
2025-12-03 14:14

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że działalność i cele Komunistycznej Partii Polski są niezgodne z polską Konstytucją. Decyzja ta skutkuje delegalizacją ugrupowania, które funkcjonuje od 2002 roku. Sąd ma niezwłocznie wydać postanowienie o wykreśleniu KPP z rejestru partii.

Autor: Wikimedia Commons/Lukas Plewnia/ CC--/ CC BY-SA 2.0
  • Trybunał Konstytucyjny orzekł, że w polskim prawie nie ma miejsca na partie gloryfikujące reżimy komunistyczne, odpowiedzialne za śmierć milionów ludzi.
  • Orzeczenie dotyczy Komunistycznej Partii Polski (KPP), która figuruje w ewidencji partii politycznych od 2002 roku.
  • Wnioski o delegalizację KPP składali m.in. były Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro i prezydent Karol Nawrocki.
Sędzia TK Krystyna Pawłowicz, uzasadniając orzeczenie, podkreśliła, że w polskim porządku prawnym nie ma miejsca na partie gloryfikujące zbrodniarzy i komunistyczne reżimy, które doprowadziły do śmierci milionów ludzi, w tym obywateli Polski.

- W porządku prawnym RP nie ma miejsca na partię, która gloryfikuje zbrodniarzy i reżimy komunistyczne odpowiedzialne za śmierć milionów istnień ludzkich, w tym naszych rodaków, obywateli Polski - oświadczyła.

Orzeczenie zostało wydane przez Trybunał w pełnym składzie, pod przewodnictwem sędziego Bogdana Święczkowskiego.

Procedura delegalizacji

Zgodnie z ustawą o partiach politycznych, po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności celów lub działalności partii politycznej z Konstytucją, sąd ma obowiązek niezwłocznie wydać postanowienie o wykreśleniu partii z ewidencji. Ewidencję partii politycznych prowadzi VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy - Sekcja ds. Rejestrowych Sądu Okręgowego w Warszawie.

Komunistyczna Partia Polski figuruje w tej ewidencji pod numerem 152, a do rejestru została wpisana w październiku 2002 roku. Jej siedziba znajduje się w Tarnowskich Górach.

Wnioski o delegalizację

Pierwszy wniosek o delegalizację KPP złożył w 2020 roku ówczesny Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. Niedawno analogiczny wniosek przedstawił również prezydent Karol Nawrocki.

Prokuratura Krajowa w 2020 roku informowała, że działania Prokuratora Generalnego wobec KPP były odpowiedzią na wnioski osób fizycznych. W pismach kierowanych do prokuratury wskazywano, że program i praktyki Komunistycznej Partii Polski odwołują się do totalitarnych metod i praktyk komunizmu, co jest niezgodne z Konstytucją RP.

Warto zaznaczyć, że od momentu dojścia do władzy Donalda Tuska, przedstawiciele Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka nie pojawiają się na rozprawach w Trybunale Konstytucyjnym. Stawiennictwo wnioskodawcy na rozprawie przed Trybunałem w tego typu sprawach jest jednak obowiązkowe. Na rozprawie obecni byli przedstawiciele prezydenta RP, którzy odnieśli się do celów i działań KPP.

Jeden z przedstawicieli prezydenta, konstytucjonalista prof. Dariusz Dudek, podczas rozprawy przed TK, odniósł się do symboliki partii, w tym hymnu „Międzynarodówka”.

- Mają hymn, „Międzynarodówkę”, „Bój to będzie nasz ostatni”, i o to wnoszę, aby TK zakończył ten bój, żeby stosując przepisy konstytucji był to ostatni akord legalnego istnienia i działania w Polsce partii pod nazwą Komunistyczna Partia Polski - stwierdził.

