Sejm za uchyleniem immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Jego los teraz w rękach sądu

Osiem razy nie przyszedł na komisję

Sejm uchylił immunitet Zbigniewowi Ziobrze, a tym samym zgodził się na zatrzymanie polityka PiS-u i przymusowe doprowadzenie na posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa. O tym, czy zostanie zatrzymany i doprowadzony na przesłuchanie przed komisją śledczą zadecyduje sąd.

27 czerwca Zbigniew Ziobro po raz ósmy nie stawił się na przesłuchaniu przed sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa. Jej członkowie zdecydowali wówczas o rozpoczęciu procedury mającej na celu zatrzymanie i doprowadzenie go na jej posiedzenie.11 lipca ówczesny prokurator generalny, szef MS Adam Bodnar poinformował, że przekazał do marszałka Sejmu wniosek o wyrażenie przez Sejm zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Ziobry na posiedzenie komisji śledczej. „Za” była też sejmowa komisja regulaminowa, która zebrała się w tej sprawie w środę. - Wielokrotne uchylanie się Ziobry przed stawieniem się na przesłuchanie nosi wszelkie znamiona uporczywej obstrukcji postępowania i jest to działanie świadome, mające na celu uniemożliwienie komisji wykonywania jej konstytucyjnych obowiązków - mówiła przewodnicząca komisji śledczej ds. Pegasusa Magdalena Sroka (PSL-TD).

Według Ziobry komisja jest nielegalna

Zbigniew Ziobro uważa, że w związku z orzeczeniem TK w sprawie komisji jest ona nielegalna. Trybunał orzekł, że uchwała Sejmu o powołaniu tej komisji była niezgodna z konstytucją. -Bezprawiu nie należy ulegać - mówił polityk PiS. Odniósł się także do wydarzeń z końca stycznia br., kiedy to został zatrzymany celem doprowadzenia go przed oblicze komisji, a następnie - jak mówił - „uniemożliwiano mu wyjście z sali”. - Jest to oczywiste przestępstwo kryminalne, za które w przyszłości będzie pani odpowiadać - mówił Ziobro zwracając się do Sroki.Komisja śledcza ds. Pegasusa bada, czy użycie tego oprogramowania inwigilacyjnego przez rząd, służby specjalne i policję w czasie, kiedy rządziło PiS było zgodne z prawem. Komisja ma też ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz.