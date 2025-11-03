Romanowski nie może spać spokojnie. Koniec azylu dla polityków PiS na Węgrzech?

Schronienie przed aresztem w Polsce

Przypominamy, że Marcin Romanowski wyjechał na Węgry, kiedy Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wobec niego Europejski Nakaz Aresztowania w związku ze śledztwem dotyczącym nadużyć w wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. Teraz Prokuratura Krajowa wystąpiła do Sejmu o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który również ma usłyszeć zarzuty dotyczące nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Polityk ten w ubiegłym tygodniu odwiedził Węgry i spotkał się z premierem Orbánem. Zapewne liczy, że w razie problemów z polskim wymiarem sprawiedliwości Węgry jemu również udzielą azylu.

Okazuje się jednak, że ten azyl w Budapeszcie może się skończyć. Dyplomata i historyk Jerzy Marek Nowakowski ocenił na łamach „Faktu”, że w kwietniu 2026 r. może się zmienić władza na Węgrzech. Faworytem wyborów parlamentarnych jest bowiem partia TISZA Petera Magyara.

- „Perspektywa wygranej partii Petera Magyara to niepokojący sygnał dla pana Marcina Romanowskiego i innych polityków dawnej Solidarnej Polski czy teraz PiS. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że po zmianie władzy na Węgrzech, doszłoby do uznania Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec tego posła” – powiedział Nowakowski w rozmowie z gazetą.

Koniec rządów Fideszu na Węgrzech?

„Fakt” informuje, że partia TISZA konsekwentnie wyprzedza w sondażach Fidesz Viktora Orbána. Węgrzy wydają się zmęczeni długoletnimi rządami Orbána, kłopotami gospodarczymi oraz problemami wewnętrznymi. Mimo dominacji Fideszu w mediach i intensywnej propagandy, przewaga TISZA w sondażach świadczy o wyraźnym przesileniu społecznym. Jerzy Marek Nowakowski zastrzega, że uczciwość wyborów nie jest gwarantowana, gdyż istnieje ryzyko ich „skręconia”. Jeśli jednak proces przebiegnie prawidłowo, Węgry mogą doczekać się władzy zgodnej z europejskim mainstreamem – w przeciwieństwie do polityki Orbána zmierzającej ku „hunexitowi”.

Nowakowski przewiduje, że nowa ekipa dołączy do sankcji wobec Rosji, otworzy się na współpracę europejską i porzuci kontrowersyjną praktykę udzielania azylu politycznego. - Po zmianie władzy na Węgrzech możemy spodziewać się także dołączenia się do reżimu sankcyjnego wobec Rosji, dużo bardziej otwartej polityki europejskiej oraz zakończenia tej osobliwej, politycznej koncepcji azylowej – cytuje „Fakt” eksperta.

