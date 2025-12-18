Pilne! Prezydent Nawrocki znowu wetuje! Trzy kluczowe ustawy odrzucone

Nawrocki wetuje: Oświata, akcyza i podatek cukrowy na celowniku

Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o zawetowaniu trzech ważnych ustaw, które zostały wcześniej przyjęte przez parlament. Wśród odrzuconych aktów prawnych znalazły się:

Podwyższenie tzw. podatku cukrowego: Prezydent tłumaczy, że "cel tej nowelizacji jest oczywisty. Zasypanie ogromnej dziury budżetowej, do której doprowadził rząd. Po 11 miesiącach mamy ponad 240 mld zł deficytu. Zamiast uszczelniać system podatkowy, to rządzący sięgają do portfela obywateli".

Podwyżka akcyzy: "Nie mogę zgodzić się na podwyżkę akcyzy, wprowadzonej bez czasu na przygotowanie przez przedsiębiorców i konsumentów. To chaos i dowód złego zarządzania finansami państwa. Zamiast walczyć z mafiami VAT-owskimi, to rząd wybiera najłatwiejszą drogę. Sięga po pieniądze Polaków" – przekazał prezydent.

Ustawa o reformie oświatowej: Po konsultacjach z nauczycielami, rodzicami i organizacjami oświatowymi, prezydent uznał, że ustawa prowadzi do chaosu i eksperymentowania na dzieciach.

"Polska szkoła potrzebuje spokoju i stabilności, a nie nieprzemyślanych decyzji" – stwierdził.

Jednocześnie prezydent podpisał 15 innych ustaw, w tym m.in. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2026 oraz ustawę o zmianie ustawy, Karta Nauczyciela. To pokazuje, że jego weta są selektywne i mają na celu poprawę jakości legislacji.

Decyzje prezydenta Nawrockiego zostały opatrzone jasnym komunikatem skierowanym do rządu, udostępnionym w mediach społecznościowych.

"Weto przynosi efekty. Rząd musi zrozumieć, że te weta służą Polakom. Rządowi nie są na rękę, bo zmuszają do cięższej pracy. (...) Zrobicie dobre prawo, będzie podpis. Będzie złe, będzie weto. To uczciwa i oczywista zasada. Na moje biurko trafiły kolejne złe ustawy" – mówił Karol Nawrocki.

"Dowód złego zarządzania finansami"

Prezydent ostro krytykuje rząd za politykę finansową. Uważa, że podwyżki podatków i akcyzy są próbą zasypania dziury budżetowej kosztem obywateli, zamiast skutecznego uszczelniania systemu podatkowego i walki z nieprawidłowościami. Jego słowa to mocne oskarżenie o "dowód złego zarządzania finansami państwa".

Kolejne weta prezydenta Nawrockiego stanowią poważne wyzwanie dla koalicji rządzącej. Każde odrzucone prawo oznacza konieczność ponownego głosowania w Sejmie, gdzie do odrzucenia prezydenckiego weta potrzebna jest większość 3/5 głosów. W obecnej konfiguracji politycznej, przy niewielkiej przewadze koalicji, może to być trudne do osiągnięcia, co potencjalnie blokuje ważne dla rządu reformy i zmiany. Komunikat prezydenta to także wezwanie do poprawy jakości legislacji i większej współpracy między Pałacem Prezydenckim a Radą Ministrów.

