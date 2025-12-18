Czarzasty rzuca wyzwanie prezydentowi Nawrockiemu. Niespodziewana reakcja

Decyzja prezydenta Nawrockiego o przeniesieniu Okrągłego Stołu do muzeum wywołała ostrą reakcję.

W czwartek prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że Okrągły Stół, symbol przełomowych rozmów z 1989 roku, opuści Pałac Prezydencki i od 2027 roku będzie eksponowany w Muzeum Historii Polski. Prezydent uzasadnił decyzję, mówiąc: "Niezależnie od tego, jak go oceniamy, to z całą pewnością Pałac Prezydencki nie jest miejscem, w którym powinien on stać. Oddajemy go historii". Jak ustalił Onet, decyzja o przeniesieniu zapadła już za prezydentury Andrzeja Dudy.

Czarzasty: "Zerwanie języka współpracy" i propozycja dla Sejmu

Słowa prezydenta spotkały się z ostrą reakcją marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Czarzasty uznał decyzję za "zerwanie porozumienia, zerwanie języka współpracy i szukania zasad kompromisu". Podkreślił, że to właśnie na decyzjach Okrągłego Stołu zbudowano stabilną Polskę, która weszła do UE i NATO. "Był gdzieś początek, początek jedności i współpracy ponad podziałami. To jest bardzo ważne" – mówił.

Marszałek Sejmu nie ukrywał oburzenia. "Panie prezydencie, oddaje pan dziś Okrągły Stół do muzeum jako symbol postkomunizmu. Mam dla pana złą informację, gdyż razem z tym stołem, przy tym założeniu, powinien pan również do tego muzeum się udać" – stwierdził Czarzasty.

Dodał również: "Gdyby nie decyzje Okrągłego Stołu, nie byłoby prezydenta Kaczyńskiego, prezydenta Dudy, ani pana".

Włodzimierz Czarzasty, deklarując, że "nie wstydzi się Okrągłego Stołu", złożył prezydentowi Nawrockiemu zaskakującą propozycję. "W związku z tym mam taką propozycję: jako Sejm przejmiemy Okrągły Stół, ten symbol jedności, porozumienia i rozsądku do Sejmu" – oświadczył marszałek. Czy prezydent przyjmie tę ofertę? Decyzja ta może mieć symboliczne znaczenie dla przyszłości polskiej polityki i postrzegania jej historii.

