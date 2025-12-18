"Wiem, co to znaczy zdrowie". Wzruszające wyznanie marszałka Czarzastego

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2025-12-18 16:41

Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Sejmu, złożył świąteczne życzenia podczas spotkania opłatkowego parlamentarzystów, poruszając serca zebranych. Jego słowa, pełne osobistych refleksji, wywołały falę komentarzy i pokazały ludzką twarz polityki. To, co powiedział, wykraczało poza standardowe formułki.

Autor: Rafał Guz/ PAP
  • Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty złożył osobiste życzenia świąteczne, dzieląc się wzruszającymi refleksjami.
  • Marszałek opowiedział o własnych zmaganiach zdrowotnych i podkreślił znaczenie spokoju w okresie świątecznym.
  • Jego słowa, pełne empatii i sympatii, zaskoczyły wielu. Dowiedz się, co dokładnie powiedział.

Osobiste doświadczenia marszałka

Marszałek Czarzasty nie ukrywał, że ten rok był dla niego wyjątkowo trudny. Podkreślił, jak ważne jest zdrowie, wspominając o własnych, niedawnych zmaganiach.

"Mówię o zdrowiu, mając wielkie doświadczenia w tym roku, siły różne na czele z lekarzami dały mi powrót do zdrowia i wiem, co to znaczy zdrowie, dlatego wam życzę, tego zdrowia" – powiedział, nawiązując do swojej niedawnej walki o powrót do pełni sił.

To wyznanie nadało jego życzeniom niezwykłą głębię i autentyczność.

Życzenia spokoju i miłości

W dalszej części wystąpienia wicemarszałek skupił się na wartościach, które są szczególnie ważne w okresie świątecznym. Życzył parlamentarzystom, aby znaleźli spokój przy świątecznym stole i mieli okazję przytulić swoich bliskich. 

"Życzę, żebyście znaleźli spokój przy świątecznym stole świat Bożego Narodzenia, życzę, żebyście przytulili swoich" – podkreślił.

Zakończył swoje przemówienie bardzo osobistym akcentem: "Życzę Wam szczęścia, bo Was lubię, kocham i szanuje". Te słowa, rzadko słyszane w polskiej polityce, zaskoczyły wielu i wywołały pozytywne reakcje.

Niezwykły moment w parlamencie

Spotkanie opłatkowe parlamentarzystów to tradycja, która sprzyja budowaniu mostów ponad podziałami. Słowa marszałka Czarzastego, pełne empatii i szczerości, wpisały się w tę atmosferę, przypominając o uniwersalnych wartościach, które łączą ludzi, niezależnie od ich poglądów politycznych. Jego przemówienie było przypomnieniem, że za każdym politykiem stoi człowiek z własnymi doświadczeniami i emocjami.

