Ekstradycja byłego szefa RARS odroczona. Co to oznacza dla Michała Kuczmierowskiego?

Londyński sąd odroczył decyzję w sprawie ekstradycji byłego szefa RARS, Michała Kuczmierowskiego, do 27 lutego 2026 roku.

Niezależnie od wyroku, obie strony zapowiadają odwołania, co może znacznie przedłużyć trwające już półtora roku postępowanie.

Kuczmierowskiemu, zatrzymanemu na podstawie ENA, zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej i niedopełnienie obowiązków.

Dowiedz się, dlaczego polski sąd nie zgodził się na wydanie listu żelaznego i jakie konsekwencje to niesie dla byłego szefa RARS.

Decyzja ws. ekstradycji odroczona. Nowy termin to luty 2026

Czwartkowa rozprawa przed sądem magistrackim gminy Westminster w Londynie nie przyniosła przełomu. Sąd, który zajmuje się wnioskiem polskich organów ścigania o wydanie byłego urzędnika, postanowił odroczyć ogłoszenie decyzji do 27 lutego 2026 roku. To kolejny zwrot w postępowaniu, które miało pierwotnie zakończyć się znacznie wcześniej. Poprzednie posiedzenie końcowe, zaplanowane na 26 września 2024 roku, zostało odwołane z powodu awarii technicznej w budynku sądu.

Jak poinformował PAP obrońca podejrzanego, adwokat Adam Gomoła, wyznaczenie tak odległego terminu nie kończy sprawy.

– Możemy z całą pewnością zakładać, że nawet jeśli w tej sprawie zapadnie w lutym werdykt, to będziemy mieć do czynienia z postępowaniem odwoławczym, którego terminu zakończenia nie da się z góry określić – podkreślił prawnik.

Oznacza to, że saga prawna związana z ekstradycją Michała Kuczmierowskiego może potrwać jeszcze wiele miesięcy, a nawet lat, znacznie przedłużając trwające już postępowanie.

Geneza sprawy: od zatrzymania do zwolnienia za kaucją

Przypomnijmy, że Michał Kuczmierowski (który zgadza się na publikację pełnego nazwiska) został zatrzymany na początku września 2024 roku w Londynie. Podstawą jego ujęcia był Europejski Nakaz Aresztowania (ENA), wydany na wniosek polskiej prokuratury.

Po kilku miesiącach spędzonych w areszcie, w lutym 2025 roku, brytyjski sąd przychylił się do wniosku obrony. Zdecydowano, że były szef RARS może opuścić areszt za poręczeniem majątkowym i wpłatą kaucji. 10 lutego 2025 roku Michał Kuczmierowski wyszedł na wolność, jednak objęty jest środkami zapobiegawczymi, które ograniczają jego swobodę do czasu zakończenia postępowania ekstradycyjnego.

Prezydent Nawrocki zaskoczył w czwartek. Legendarny mebel opuszcza jego pałac!

W tym miejscu można umieścić link do artykułu wyjaśniającego, czym jest i jak działa Europejski Nakaz Aresztowania.

Jakie zarzuty ciążą na byłym szefie RARS?

Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych prowadzi Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Postępowanie zostało wszczęte 1 grudnia 2023 roku.

W sierpniu 2024 roku Michałowi Kuczmierowskiemu postawiono zarzuty, które obejmują:

udział w zorganizowanej grupie przestępczej,

przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,

działanie na szkodę interesu publicznego.

Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w RARS

Prokuratura bada działania agencji w okresie od 23 lutego 2021 r. do 27 listopada 2023 r. Śledczy skupiają się na procesach organizowania i realizacji zakupów towarów przez RARS. Według ustaleń prokuratury, miało dochodzić do przekraczania uprawnień i niedopełniania obowiązków przez pracowników agencji, co skutkowało działaniem na szkodę interesu publicznego i miało na celu osiągnięcie korzyści majątkowej.

Prawna batalia o przyszłość Kuczmierowskiego

Postępowanie ekstradycyjne to tylko jeden z frontów prawnej walki toczącej się wokół byłego prezesa RARS. Równolegle jego obrońcy podejmowali w Polsce działania mające na celu zapewnienie mu bezpieczeństwa procesowego na wypadek powrotu do kraju.

Nieudane próby uzyskania listu żelaznego

Obrona Michała Kuczmierowskiego trzykrotnie składała w Sądzie Okręgowym w Warszawie wniosek o wydanie dla niego listu żelaznego. Taki dokument gwarantowałby podejrzanemu, że po dobrowolnym powrocie do Polski nie zostałby aresztowany aż do prawomocnego zakończenia postępowania. Mógłby odpowiadać z wolnej stopy.

Każdorazowo wnioskowi o list żelazny sprzeciwiała się prokuratura, argumentując, że istnieje obawa matactwa procesowego. Ostatecznie, 10 września 2024 roku, warszawski sąd nie uwzględnił wniosku obrońców. Brak listu żelaznego był jednym z kluczowych czynników, które wpłynęły na dalszy przebieg sprawy i konieczność prowadzenia procedury ekstradycyjnej w Wielkiej Brytanii. Wyznaczony na luty 2026 roku termin decyzji sądu w Londynie pokazuje, że na ostateczne rozstrzygnięcie tej głośnej sprawy przyjdzie nam jeszcze długo poczekać.

Express Biedrzyckiej - Kobosko Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.