Prezydent Nawrocki zaskoczył w czwartek. Legendarny mebel opuszcza jego pałac!

Kancelaria prezydenta Karola Nawrockiego opublikowała w czwartek krótkie nagranie z przemową Karola Nawrockiego. Wygłosił on oświadczenie, podczas gdy w tle pracownicy demontowali legendarny Okrągły Stół. - Z całą pewnością Pałac Prezydencki, to nie jest miejsce, w którym nadal powinien stać Okrągły Stół. Miejscem, w którym Okrągły Stół powinien się znaleźć jest muzeum - Muzeum Historii Polski. Mówimy o historii. Oddajemy Okrągły Stół historii. Od roku 2027 będą go mogli, jako eksponat historyczny, podziwiać zwiedzający Muzeum Historii Polski - oznajmił prezydent.

Dodał, że „wokół Okrągłego Stołu będą mogły nadal odbywać się debaty naukowe i akademickie”. - Natomiast w najważniejszym gmachu w Rzeczpospolitej, w Pałacu Prezydenckim, Okrągły Stół nie powinien być symbolem, który będzie opowiadał o naszej przyszłości przede wszystkim, bo dziś, w XXI wieku młodzi Polacy (...), ale też moje pokolenie Polaków, nie musi iść na żadne układy z byłymi dyktatorami, komunistami, czy z postkomunistami - tłumaczył Nawrocki.

Prezydent w swoim wystąpieniu mówił też o uczestnikach historycznych negocjacji przy Okrągłym Stole i ich motywacjach. - Ci, którzy siadali po jednej stronie, chcieli sprawić, aby Polska po roku 1989 była hybrydą z jednej strony demokracji, a z drugiej strony systemu komunistycznego. Drudzy siadali z dobrymi intencjami, aby na Okrągły Stół patrzeć jak na punkt strategiczny, pewien taktyczny moment w drodze do tego, aby Polska w krótkim czasie miała niezależne, w pełni wolne wybory i była państwem suwerennym i niepodległym, odciętym od systemu komunistycznego - wspominał.

Prezydent Nawrocki stwierdził też, że u części uczestników obrad Okrągłego Stołu, którzy byli wcześniej represjonowani przez komunistyczne władze, pojawił się syndrom sztokholmski. - Wybaczono wszystkie zbrodnie systemu komunistycznego. Nadal wspierano w wymiarze symbolicznym, partyjnym i politycznym tych, którzy mordowali Polaków - dodał.

- Chciałbym z dumą powiedzieć, i mam nadzieję, że nie przedwcześnie - dziś, szanowni państwo, skończył się w Polsce postkomunizm. Niech żyje wolna Polska - powiedział prezydent.

