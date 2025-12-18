Prezydent Nawrocki zaskoczył w czwartek. Legendarny mebel opuszcza jego pałac!

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2025-12-18 13:43

W czwartek 18 grudnia prezydent Karol Nawrocki postanowił udzielić mediom krótkiego oświadczenia. Informacji, którą ogłosił, nikt się raczej nie spodziewał! Jak się okazuje, zdecydował się on na demontaż legendarnego Okrągłego Stołu! Symbol transformacji ustrojowej ma na zawsze zniknąć z Pałacu Prezydenckiego. Nawrocki zdradził też, gdzie teraz trafi ten legendarny mebel.

Decyzja Nawrockiego

Kancelaria prezydenta Karola Nawrockiego opublikowała w czwartek krótkie nagranie z przemową Karola Nawrockiego. Wygłosił on oświadczenie, podczas gdy w tle pracownicy demontowali legendarny Okrągły Stół. - Z całą pewnością Pałac Prezydencki, to nie jest miejsce, w którym nadal powinien stać Okrągły Stół. Miejscem, w którym Okrągły Stół powinien się znaleźć jest muzeum - Muzeum Historii Polski. Mówimy o historii. Oddajemy Okrągły Stół historii. Od roku 2027 będą go mogli, jako eksponat historyczny, podziwiać zwiedzający Muzeum Historii Polski - oznajmił prezydent.

Zobacz: Marek Suski pomylił Sejm z oborą? Szalenie nieeleganckie zachowanie, szkoda gadać [WIDEO]

Dodał, że „wokół Okrągłego Stołu będą mogły nadal odbywać się debaty naukowe i akademickie”. - Natomiast w najważniejszym gmachu w Rzeczpospolitej, w Pałacu Prezydenckim, Okrągły Stół nie powinien być symbolem, który będzie opowiadał o naszej przyszłości przede wszystkim, bo dziś, w XXI wieku młodzi Polacy (...), ale też moje pokolenie Polaków, nie musi iść na żadne układy z byłymi dyktatorami, komunistami, czy z postkomunistami - tłumaczył Nawrocki.

Prezydent w swoim wystąpieniu mówił też o uczestnikach historycznych negocjacji przy Okrągłym Stole i ich motywacjach. - Ci, którzy siadali po jednej stronie, chcieli sprawić, aby Polska po roku 1989 była hybrydą z jednej strony demokracji, a z drugiej strony systemu komunistycznego. Drudzy siadali z dobrymi intencjami, aby na Okrągły Stół patrzeć jak na punkt strategiczny, pewien taktyczny moment w drodze do tego, aby Polska w krótkim czasie miała niezależne, w pełni wolne wybory i była państwem suwerennym i niepodległym, odciętym od systemu komunistycznego - wspominał.

Sprawdź: Wojna w PiS! Morawiecki zagrał va banque? Dwie Wigilie wstrząsnęły partią!

Prezydent Nawrocki stwierdził też, że u części uczestników obrad Okrągłego Stołu, którzy byli wcześniej represjonowani przez komunistyczne władze, pojawił się syndrom sztokholmski. - Wybaczono wszystkie zbrodnie systemu komunistycznego. Nadal wspierano w wymiarze symbolicznym, partyjnym i politycznym tych, którzy mordowali Polaków - dodał.

- Chciałbym z dumą powiedzieć, i mam nadzieję, że nie przedwcześnie - dziś, szanowni państwo, skończył się w Polsce postkomunizm. Niech żyje wolna Polska - powiedział prezydent.

Galeria poniżej: Nawrocki spotkał się z młodzieżą. Nagle wypalił na temat Tuska! Nagranie krąży w sieci!

Nawrocki spotkał się z młodzieżą. Nagle wypalił na temat Tuska! Nagranie krąży w sieci!
5 zdjęć
QUIZ. Karol Nawrocki czy Donald Tusk? O którym z nich jest ta informacja?
Pytanie 1 z 10
Który z nich pierwszy będzie obchodzić urodziny w 2026 roku?
Polityka SE Google News
Alfabet Millera - N jak Nawrocki
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI
OKRĄGŁY STÓŁ