Sekretarz generalny NATO dotarł do Pałacu Prezydenckiego! Tak przywitał się z Nawrockim

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2025-12-18 10:12

W czwartek 18 grudnia Polska będzie gościć ważnego gościa - Sekretarza Generalnego NATO, Marka Rutte. Jego wizyta zapowiada się intensywnie, obejmując spotkania z kluczowymi osobistościami polskiej sceny politycznej oraz udział w wydarzeniach związanych z bezpieczeństwem. Poniżej przedstawiamy szczegółowy plan wizyty oraz kontekst wcześniejszych spotkań.

NATO i UE łączą siły przeciwko dronom. „Mur dronowy” obroni granice?

i

Autor: NATO/ Materiały prasowe Sekretarz generalny NATO Mark Rutte
  • Mark Rutte odwiedza Polskę, by wzmocnić wschodnią flankę NATO.
  • Sekretarz Generalny spotka się z Grupą Bojową NATO w Bemowie Piskim oraz Karolem Nawrockim.
  • Jakie kluczowe decyzje zapadną podczas tej wizyty, mającej na celu zwiększenie bezpieczeństwa regionu?

Mark Rutte, w towarzystwie szefa MON Wielkiej Brytanii Johna Healy'ego oraz wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, uda się do Bemowa Piskiego. Tam odbędzie się spotkanie z Grupą Bojową NATO, co podkreśla znaczenie obecności Sojuszu na wschodniej flance. Informację o tym wydarzeniu przekazała 15. Giżycka Brygada Zmechanizowana na swojej stronie internetowej. Wizyta ta ma na celu umocnienie współpracy wojskowej i potwierdzenie zaangażowania NATO w obronę terytorium państw członkowskich.

Spotkanie z Nawrockim

Spotkanie odbędzie się w Pałacu Prezydenckim, gdzie Mark Rutte pojawił się kilka minut po godzinie 10:00. Tam już czekał na niego Karol Nawrocki, a kamerom udało się uchwycić moment ich przywitania. Politycy najpierw uścisnęli sobie ręce, a potem poklepali się ramionach. Oboje serdecznie się uśmiechali i od razu zaczęli pogawędkę. Ich rozmowa ma być skupiona przede wszystkim na bezpieczeństwie.

Poprzednie spotkania Rutte i Nawrockiego

Nie będzie to pierwsze spotkanie obu polityków. Mark Rutte i Karol Nawrocki mieli okazję rozmawiać już wcześniej, w lipcu bieżącego roku, w Brukseli. Miało to miejsce jeszcze przed oficjalnym zaprzysiężeniem Karola Nawrockiego na urząd prezydenta.

- Gwarancja bezpieczeństwa oraz wzajemne zrozumienie potrzeb stanowią fundament silnych i odpowiedzialnych relacji międzynarodowych". "Dziękuję szefowi NATO za bardzo dobrą rozmowę o poważnych sprawach w życzliwej atmosferze - mówił Karol Nawrocki po spotkaniu w Brukseli.

Wizyta Sekretarza Generalnego NATO w Polsce to ważny sygnał dla regionu i całej społeczności międzynarodowej, potwierdzający jedność i gotowość Sojuszu do działania w obliczu współczesnych wyzwań bezpieczeństwa.

Artykuł w trakcie aktualizacji.

QUIZ. Karol Nawrocki czy Donald Tusk? O którym z nich jest ta informacja?
Pytanie 1 z 10
Który z nich pierwszy będzie obchodzić urodziny w 2026 roku?
EXB VOD 2 17.12.2025
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI
NATO
Mark Rutte