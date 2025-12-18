Sekretarz generalny NATO dotarł do Pałacu Prezydenckiego! Tak przywitał się z Nawrockim

Mark Rutte odwiedza Polskę, by wzmocnić wschodnią flankę NATO.

Sekretarz Generalny spotka się z Grupą Bojową NATO w Bemowie Piskim oraz Karolem Nawrockim.

Jakie kluczowe decyzje zapadną podczas tej wizyty, mającej na celu zwiększenie bezpieczeństwa regionu?

Mark Rutte, w towarzystwie szefa MON Wielkiej Brytanii Johna Healy'ego oraz wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, uda się do Bemowa Piskiego. Tam odbędzie się spotkanie z Grupą Bojową NATO, co podkreśla znaczenie obecności Sojuszu na wschodniej flance. Informację o tym wydarzeniu przekazała 15. Giżycka Brygada Zmechanizowana na swojej stronie internetowej. Wizyta ta ma na celu umocnienie współpracy wojskowej i potwierdzenie zaangażowania NATO w obronę terytorium państw członkowskich.

Spotkanie z Nawrockim

Spotkanie odbędzie się w Pałacu Prezydenckim, gdzie Mark Rutte pojawił się kilka minut po godzinie 10:00. Tam już czekał na niego Karol Nawrocki, a kamerom udało się uchwycić moment ich przywitania. Politycy najpierw uścisnęli sobie ręce, a potem poklepali się ramionach. Oboje serdecznie się uśmiechali i od razu zaczęli pogawędkę. Ich rozmowa ma być skupiona przede wszystkim na bezpieczeństwie.

Poprzednie spotkania Rutte i Nawrockiego

Nie będzie to pierwsze spotkanie obu polityków. Mark Rutte i Karol Nawrocki mieli okazję rozmawiać już wcześniej, w lipcu bieżącego roku, w Brukseli. Miało to miejsce jeszcze przed oficjalnym zaprzysiężeniem Karola Nawrockiego na urząd prezydenta.

- Gwarancja bezpieczeństwa oraz wzajemne zrozumienie potrzeb stanowią fundament silnych i odpowiedzialnych relacji międzynarodowych". "Dziękuję szefowi NATO za bardzo dobrą rozmowę o poważnych sprawach w życzliwej atmosferze - mówił Karol Nawrocki po spotkaniu w Brukseli.

Wizyta Sekretarza Generalnego NATO w Polsce to ważny sygnał dla regionu i całej społeczności międzynarodowej, potwierdzający jedność i gotowość Sojuszu do działania w obliczu współczesnych wyzwań bezpieczeństwa.

Artykuł w trakcie aktualizacji.

QUIZ. Karol Nawrocki czy Donald Tusk? O którym z nich jest ta informacja? Pytanie 1 z 10 Który z nich pierwszy będzie obchodzić urodziny w 2026 roku? Karol Nawrocki Donald Tusk Obaj obchodzą urodziny tego samego dnia Następne pytanie

EXB VOD 2 17.12.2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.