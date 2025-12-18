Cudowna wiadomość dla Karola Nawrockiego! Może świętować

Najnowsze badanie opinii publicznej wskazuje na stabilną pozycję prezydenta Karola Nawrockiego jako najbardziej zaufanego polityka w Polsce. Jest on jedynym, który cieszy się poparciem ponad połowy społeczeństwa. Jednocześnie sondaż ujawnia wzrost nieufności wobec kluczowych postaci polskiej sceny politycznej oraz istotne zmiany w rankingach zaufania. Wśród polityków budzących największą nieufność wyróżniają się Jarosław Kaczyński oraz Grzegorz Braun.

Prezydent Karol Nawrocki utrzymuje swoją pozycję lidera w rankingu zaufania społecznego przeprowadzonego przez CBOS, co z pewnością jest dla niego świetną wiadomością. W grudniu ufało mu 54% respondentów, co jest wynikiem identycznym jak w poprzednim miesiącu. Prezydent jest jedynym politykiem, który przekroczył próg 50% zaufania. Warto jednak odnotować, że odsetek osób deklarujących nieufność wobec niego wzrósł o 3 punkty procentowe, osiągając poziom 33%.

Czołówka rankingu

Na drugim miejscu, ex aequo, uplasowali się wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Obaj politycy uzyskali po 45% deklaracji zaufania, co oznacza niewielki wzrost w porównaniu do listopada. Nieufność wobec Kosiniaka-Kamysza wynosi 27%, natomiast wobec Sikorskiego – 31%. Trzecią pozycję zajmuje prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, któremu ufa 42% ankietowanych. Jest to spadek o 3 punkty procentowe w stosunku do poprzedniego miesiąca. Jednocześnie blisko 40% respondentów deklaruje brak zaufania do Trzaskowskiego.

inni politycy

CBOS podkreśla, że jedynym politykiem, który w grudniu wyraźnie poprawił swoje notowania, jest były marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Zaufanie do lidera Polski 2050 wzrosło do 40%, a poziom nieufności spadł do 35%. W dalszej części zestawienia znaleźli się m.in. premier Donald Tusk (39% zaufania i 49% nieufności), Krzysztof Bosak (37% zaufania) oraz Sławomir Mentzen (35%). Wśród polityków lewicy i byłych przedstawicieli obozu władzy wyróżniają się Włodzimierz Czarzasty (32% zaufania i 32% nieufności), Adrian Zandberg (31% zaufania przy stosunkowo niskiej nieufności – 24%) oraz Mateusz Morawiecki, który notuje wysoki poziom braku zaufania – 52%.

Komu nie ufają Polacy?

Analiza danych CBOS wskazuje, że największą nieufność wśród respondentów budzi prezes PiS Jarosław Kaczyński. Negatywne oceny wobec niego deklaruje 58% badanych, przy 24% zaufania. Tuż za nim plasuje się Grzegorz Braun, z 57% wskazań nieufności. Wysoki poziom braku zaufania utrzymuje również Mateusz Morawiecki. CBOS odnotowuje także pogorszenie ocen ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, którego wraz ze wzrostem rozpoznawalności częściej wskazują przeciwnicy.

Na kolejnych pozycjach w rankingu znaleźli się politycy o niższej rozpoznawalności i umiarkowanych ocenach zaufania. Są to m.in. Tomasz Siemoniak, Małgorzata Kidawa-Błońska, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk czy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Najmniej znanym politykiem w zestawieniu pozostaje wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski – aż 54% badanych deklaruje, że go nie zna.

