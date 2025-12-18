Szef NATO w Polsce. Spotka się z prezydentem Nawrockim i szefem MON Kosiniakiem-Kamyszem

W czwartek, 18 grudnia, z wizytą do Warszawy przybędzie sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Jak przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, o godz. 10.00 w Pałacu Prezydenckim sekretarza generalnego przyjmie prezydent Karol Nawrocki. Następnie szef NATO odwiedzi Bemowo Piskie, a tak będzie rozmawiał z wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte
Prezydent Karol Nawrocki przyjmie w Pałacu Prezydenckim Sekretarza Generalnego NATO 

Szef NATO przybędzie we czwartek do Polski. Jak przekazał prezydencki rzecznik, Mark Rutte zostanie przyjęty przez Karola Nawrockiego: - Jutro o godzinie 10.00 Prezydent RP Karol Nawrocki przyjmie w Pałacu Prezydenckim Sekretarza Generalnego NATO Marka Rutte - przekazał na portalu X w środę. Na antenie Radia Zet Leśkiewicz poinformował, że prezydent będzie rozmawiał z Rutte nt. bezpieczeństwa i sytuacji na Ukrainie, także w kontekście piątkowego spotkania Nawrockiego z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Warszawie. Dodał, że wizyta sekretarza NATO była planowana już wcześniej:

Wizyta Rutte w Polsce była planowana i w ramach tej wizyty prezydent ma na agendzie tematy bezpieczeństwa, także rozmów pokojowych w Ukrainie, w kontekście tych wszystkich rozmów w tym temacie, w których uczestniczył też Rutte - przekazał Leśkiewicz. 

Szef NATO pojedzie na spotkanie z żołnierzami i ministrem obrony narodowej

Mark Rutte po spotkaniu z prezydentem Karolem Nawrockim odwiedzi Bemowo Piskie (woj. warmińsko-mazurskie), gdzie spotka się z żołnierzami stacjonującej tam wielonarodowej grupy bojowej NATO. Tam zaplanowanej jest spotkanie szefa NATO z wicepremierem, szefem Ministerstwa Obrony Narodowej, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

Zgodnie z zapowiedzią giżyckiej brygady zmechanizowanej – gospodarza natowskiej grupy – w wizycie ma także wziąć udział brytyjski minister obrony John Healey. W skład stacjonującej tam Batalionowej Grupy Bojowej NATO wchodzą żołnierze ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Chorwacji. Na co dzień współdziałają oni z 15. Giżycką Brygadą Zmechanizowaną.

