Kosiniak-Kamysz nie wytrzymał! Dobitnie skomentował współpracowników prezydenta

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2025-12-17 17:36

Wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz publicznie skrytykował współpracowników prezydenta Karola Nawrockiego, zarzucając im wprowadzanie opinii publicznej w błąd. Napięcia dotyczą m.in. kwestii przekazania Ukrainie samolotów MiG-29 oraz incydentu z dronem w Wyrykach.

Kosiniak-Kamysz w Turcji

i

Autor: Jakub Kozłowski Wicepremier Kosiniak Kamysz w Turcji
  • Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz krytykuje współpracowników prezydenta za kłamstwa i wprowadzanie w błąd opinii publicznej.
  • Minister wskazał na dezinformację w sprawach przekazania Ukrainie MiG-ów oraz incydentu z dronem w Wyrykach.
  • Kosiniak-Kamysz podkreśla, że bezpieczeństwo powinno być poza sporem politycznym, lecz nie akceptuje "chamstwa i kłamstwa".
  • Poznaj kulisy narastającego konfliktu na linii MON-Pałac Prezydencki i dowiedz się, co naprawdę się wydarzyło.

W rozmowie z radiem Tok FM, Władysław Kosiniak-Kamysz wyraził swoje zaniepokojenie zachowaniami części współpracowników prezydenta. Podkreślił, że jego zastrzeżenia nie dotyczą bezpośrednio samego prezydenta, lecz osób z jego otoczenia.

- Z samym panem prezydentem nie mam problemu, jest problem czasem z jego współpracownikami, jak kłamią, mówią nieprawdę (...), jak wprowadzają w błąd opinię publiczną, a nie daj Boże, nie informują jeszcze czasem pana prezydenta [...], robią głupie rzeczy – stwierdził szef MON.

Minister obrony narodowej wskazał dwie konkretne sytuacje, w których jego zdaniem doszło do dezinformacji. Pierwszą jest sprawa planowanego przekazania Ukrainie myśliwców MiG-29, a drugą incydent w Wyrykach, gdzie dron spadł na dom. Wicepremier zaznaczył, że w tych kwestiach "nieprawdę" mówił m.in. szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Granice debaty publicznej

Władysław Kosiniak-Kamysz stanowczo podkreślił, że kwestie bezpieczeństwa powinny być wyjęte z bieżącego sporu politycznego. Zadeklarował, że będzie dążył do uzgadniania kluczowych spraw, jednak nie zaakceptuje przekraczania "granicy chamstwa i kłamstwa".

- Bezpieczeństwo wyjmuję z ram sporu politycznego, będę się starał ze wszystkich sił i całej swojej mocy, żeby uzgadniać kwestie, które są kluczowe, nie będzie przekraczania jednej granicy - chamstwa i kłamstwa. Jak ktoś ją przekracza, to będę reagował - oświadczył minister.

Zapytany, czy uważa, że współpracownicy prezydenta przekroczyli tę granicę, Kosiniak-Kamysz odpowiedział twierdząco: "Przekroczyli i jedną i drugą".

Awantura o MiG-i

W ubiegłym tygodniu Sztab Generalny poinformował o trwających rozmowach z Ukrainą w sprawie przekazania samolotów MiG-29. W komunikacie podkreślono, że polskie MiG-i osiągają docelowe resursy eksploatacyjne i nie mają perspektyw dalszej modernizacji, zaznaczając jednocześnie, że "finalna decyzja jeszcze nie zapadła".

Tusk ujawnił prawdę o relacjach z Nawrockim. Prezydent nie odbiera od niego telefonu?!

Dzień później minister Marcin Przydacz stwierdził, że prezydent nie był na bieżąco informowany w tej sprawie. Zarówno prezydent Nawrocki, jak i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) utrzymują, że nie otrzymali informacji od kancelarii premiera, co z kolei jest negowane przez przedstawicieli rządu, w tym MON.

Władysław Kosiniak-Kamysz wskazał, że sprawa MiG-ów była omawiana na Komitecie Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego dwukrotnie: 16 września i 4 listopada. Dodał, że po tych spotkaniach nie było "żadnych zapytań ze strony Kancelarii Prezydenta, samego pana prezydenta w tej sprawie, żeby rozwijać tę informację".

W odpowiedzi BBN opublikowało wpis, w którym skrytykowało sposób informowania prezydenta: "dyskusje Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego Rady Ministrów, pozbawione konkretów w zakresie skali donacji, warunków i daty przekazania maszyn oraz liczby samolotów, a tym bardziej posty w mediach społecznościowych zapowiadające decyzję w tej sprawie umieszczane kilkadziesiąt godzin temu nie są formą rzetelnego informowania prezydenta".

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz:

Tak mieszka Kosiniak-Kamysz z żoną Pauliną i córkami
14 zdjęć
Sonda
Zgadzasz się ze słowami Władysława Kosiniaka-Kamysza?
Grzegorz BRAUN wygrywa z Konfederacją! Nowy sondaż komentują Krzysztof Ziemiec i Łukasz Jasina.
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ