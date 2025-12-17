Waldemar Żurek zaapelował do Karola Nawrockiego! Zaskoczenie?

Minister Sprawiedliwości apeluje do Prezydenta o pilne podpisanie nowelizacji ustawy o Służbie Więziennej przed świętami.

Ustawa ma zapewnić świadczenia mieszkaniowe dla 28 tysięcy funkcjonariuszy i ich rodzin, co minister określa jako kluczowe dla ich bezpieczeństwa.

Dowiedz się, dlaczego szybki podpis Prezydenta jest tak ważny i jakie są obawy związane z możliwym wetem.

W swoim środowym wpisie na platformie X, szef Ministerstwa Sprawiedliwości, Waldemar Żurek, zaapelował do Karola Nawrockiego o niezwłoczne podpisanie nowelizacji ustawy o Służbie Więziennej.

- Święta to czas, w którym nie trzyma się ważnych decyzji w szufladzie do ostatniej chwili - czytamy.

Minister zaznaczył, że sprawa nie ma charakteru politycznego, lecz dotyczy "realnego poczucia bezpieczeństwa" tysięcy rodzin funkcjonariuszy Służby Więziennej, którą określił jako "tak ważną formację". Waldemar Żurek wskazał, że prace nad ustawą w Sejmie i Senacie przebiegły sprawnie i zgodnie, a obecnie "28 tysięcy funkcjonariuszy i ich bliskich wypatruje dobrych, przedświątecznych nowin".

Apel Żurka

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek wyraził zaniepokojenie brakiem podpisu prezydenta pod nowelizacją, pomimo braku kontrowersji wokół ustawy. Podkreślił, że czas ucieka, a rząd liczy na możliwość wypłacenia świadczeń dla funkcjonariuszy Służby Więziennej jeszcze w grudniu.

- Ten podpis może być dla nich ważnym świątecznym sygnałem, że państwo widzi ich służbę, rozumie jej ciężar i potrafi działać bez zbędnej zwłoki – dodał minister.

Prokurator generalny stwierdził, że "zapewne w głowach wielu mnożą się wątpliwości, czy nie będzie weta". W związku z tym zaapelował do prezydenta o niezwłoczne podpisanie ustawy i przekazanie jej do ogłoszenia, aby "nie psuć Świąt więziennikom i ich rodzinom". Żurek podsumował, że "odpowiedzialność państwa polega także na szacunku wobec ludzi, którzy mu służą".

Kluczowe zapisy nowelizacji ustawy o Służbie Więziennej

Projekt nowelizacji ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw został złożony w Sejmie 14 listopada i już trzy dni później trafił do pierwszego czytania. 21 listopada Sejm uchwalił dokument, który następnie został przekazany do Senatu. Senat nie zgłosił żadnych poprawek, co oznacza, że ustawa trafiła na biurko prezydenta 28 listopada, oczekując na jego podpis.

Głównym założeniem nowelizacji jest wprowadzenie prawa do świadczenia mieszkaniowego dla funkcjonariuszy Służby Więziennej. Rozwiązanie to jest wzorowane na świadczeniach przysługujących funkcjonariuszom służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Świadczenie mieszkaniowe ma być wypłacane co miesiąc, a jego wysokość będzie uzależniona od miejsca pełnienia służby. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od 1 lipca 2025 roku.

W naszej galerii zobaczysz, jak Karol Nawrocki trenował boks:

QUIZ. Karol Nawrocki czy Donald Tusk? O którym z nich jest ta informacja? Pytanie 1 z 10 Który z nich pierwszy będzie obchodzić urodziny w 2026 roku? Karol Nawrocki Donald Tusk Obaj obchodzą urodziny tego samego dnia Następne pytanie