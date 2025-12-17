Karol Nawrocki i jego Kancelaria dokonali niemożliwego?! Chodzi o Kosiniaka-Kamysza

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2025-12-17 21:29

W ostatnich dniach Polacy mogą obserwować napięte relacje między Pałacem Prezydenckim a Ministerstwem Obrony Narodowej, którzy spierają się o kwestię MIG-ów, które mają zostać przekazane Ukrainie. Ten temat pojawił się także w "Nocnej zmianie", a Kamila Biedrzycka i dr Mirosław Oczkoś skomentowali go w swoim niepodrabialnym stylu.

Nocna zmiana sebastiany 2025
  • Wicepremier Kosiniak-Kamysz oskarża współpracowników prezydenta o "chamstwo i kłamstwo" w sprawie MiG-ów dla Ukrainy.
  • Spór dotyczy dezinformacji i braku komunikacji między rządem a Pałacem Prezydenckim w kluczowych kwestiach bezpieczeństwa.
  • Jakie są prawdziwe motywy stojące za tymi oskarżeniami i co to oznacza dla jedności politycznej Polski?

Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz skrytykował współpracowników prezydenta Karola Nawrockiego za "przekroczenie granic chamstwa i kłamstwa". Zarzuca im m.in. wprowadzanie w błąd opinii publicznej i mówienie nieprawdy w kwestii planowanego przekazania MiG-ów 29 Ukrainie. Kosiniak-Kamysz podkreślił, że choć z samym prezydentem ma dobre relacje, nie może tolerować kłamstw i dezinformacji ze strony jego współpracowników, w tym szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza. Wymienił również inne sytuacje, takie jak sprawa upadku rakiety w Wyrykach oraz niewpuszczenie polskiego attaché na spotkanie w Pentagonie. Spór dotyczy także braku informowania prezydenta o planowanym przekazaniu MiG-ów Ukrainie, co potwierdza Sztab Generalny WP, podczas gdy BBN twierdzi, że prezydent nie był szczegółowo informowany. Kosiniak-Kamysz argumentuje, że sprawa była omawiana na Komitecie Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego, czemu BBN zaprzecza, wskazując na brak konkretów dotyczących donacji.

Ostra ocena w "Nocnej zmianie"

Kamila Biedrzycka i dr Mirosław Oczkoś przejrzeli wymianę zdań na temat MIG-ów z ostatnich dni. Uwagę dziennikarki przykuł zwłaszcza szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który w "Kropce nad i" nie krył swojego niezadowolenia ze stwierdzeń padających z Pałacu Prezydenckiego.

- Władysław Kosiniak-Kamysz nawet został wyprowadzony z równowagi, co zdarza się bardzo rzadko. Nie wiem, czy ja kiedykolwiek widziałam go tak wkurzonego - powiedziała. - Sprawa nie powinna w ogóle ujrzeć światła dziennego, bo to jest nie zgodne ze strategią bezpieczeństwa naszego kraju, niemniej za sprawą pałacu Prezydenckiego [...] sprawa wyszła - podkreśliła.

Kosiniak-Kamysz nie wytrzymał! Dobitnie skomentował współpracowników prezydenta

- Jeżeli pan Przydacz jest ministrem w Kancelarii Prezydenta to mógłby doczytać konstytucję, jakieś przepisy. Prezydent żadnej zgody nie musi wydawać na takie rzeczy jak przekazywanie sprzętu - zauważyła z kolei dr Oczkoś.

- Mało tego, Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, powiedział, że oni chcą tutaj zachować podstawowe dobre relacje w trudnych czasach i będą informować prezydenta i zrobili to wbrew temu, co mówi Marcin Przydacz - dodała Kamila Biedrzycka.

Na koniec dr Mirosław Oczkoś ostro skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego i jego współpracowników.

- Jeżeli na tym ma polegać polityka, że uderzamy czymkolwiek, byle uderzać czyli kłamiemy, bo to już są kłamstwa, to świadczy fatalnie, panie Karolu, o pana współpracownikach, bo pół Polski czytało już o tym w październiku we wszystkich gazetach, a pan się dowiedział teraz, to znaczy, że co pan robi? - ocenił.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz:

Tak mieszka Kosiniak-Kamysz z żoną Pauliną i córkami
14 zdjęć
Sonda
Czy Władysław Kosiniak-Kamysz jest dobrym ministrem obrony narodowej?
Nocna zmiana sebastiany 2025
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NOCNA ZMIANA
KAROL NAWROCKI
WŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ