Posłanka KO apeluje ws. sprawy z Jeleniej Góry. Serce się kraje

Sara Osiecka
2025-12-17 19:37

Po wstrząsającej tragedii w Jeleniej Górze, 12-latka została przesłuchana w sprawie zabójstwa 11-latki. Los młodej podejrzanej leży teraz w rękach sądu rodzinnego, który zdecyduje o ewentualnym postępowaniu o demoralizację i możliwym umieszczeniu w zakładzie poprawczym. W obliczu nieznanych motywów zbrodni i silnych emocji społecznych, posłanka KO apeluje o powstrzymanie się od medialnej nagonki na dziecko.

Urszula Koszutska

i

Autor: ART SERVICE
  • Policja przesłuchała 12-latkę w związku z zabójstwem 11-latki w Jeleniej Górze, a materiały trafią do sądu rodzinnego.
  • Sąd zdecyduje o dalszych krokach, które mogą obejmować postępowanie o demoralizację lub umieszczenie w zakładzie poprawczym.
  • Motywy zbrodni pozostają nieznane, a posłanka KO apeluje o powstrzymanie się od medialnej nagonki.

Policja w Jeleniej Górze zakończyła przesłuchanie 12-latki zatrzymanej w związku z zabójstwem 11-letniej dziewczynki. Zebrane materiały zostaną przekazane do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszych krokach. Sąd wyraził zgodę na przesłuchanie, ale czeka na akta sprawy. Ze względu na wiek sprawczyni, sąd może prowadzić postępowanie w sprawie demoralizacji i zastosować środki wychowawcze.

- Jeśli to się wszystko potwierdzi, sprawczyni trafi do zakładu poprawczego. Wiemy, że ta odpowiedzialność karna za tego typu czyn jest w Polsce od 14 lat, więc tutaj będziemy tylko mogli mówić o umieszczeniu w poprawczaku, ale to może być bardzo dotkliwe - mówił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w "Sygnałach dnia".

Marta Nawrocka prosi o pomoc. Chodzi o 7-letnią Tosię

Ustalono, że dziewczynki znały się tylko z widzenia, a motywy zbrodni nie są znane. Znaleziono nóż, którym dokonano zabójstwa. W związku z tragedią, do Jeleniej Góry skierowano psychologów, a prezydent miasta ogłosił żałobę w dniu pogrzebu ofiary.

Posłanka KO apeluje

Tragedia z Jeleniej Góry wywołała wiele emocji i komentarzy nie tylko wśród mieszkańców, ale także w całym społeczeństwie. Szczególnie dużo negatywnych odczuć wzbudza 12-letnia zatrzymana w tej sprawie i konsekwencje, z jakimi może się zmierzyć. Wiele osób, zwłaszcza w sieci, nie gryzie się w język podczas wyrażania swoich opinii. Zauważyła to posłanka KO Urszula Koszutska, z wykształcenia psycholożka, która była między innymi dyrektorką Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu.

- Przemoc nie bierze się z powietrza. Prawie zawsze jest wołaniem o pomoc. I tą pomoc dajmy. Nie róbmy z tragedii w Jeleniej Górze widowiska medialnego. Dajmy dzieciom tego, czego potrzebują. A potrzebują poczucia bezpieczeństwa, a nie kolejnej medialnej nagonki - napisała na Facebooku.

To bardzo ważne słowa, które powinny dotrzeć do wszystkich Polaków. Nie wszystko w tej sprawie wiadomo, a ta jest wyjątkowo delikatna ze względu na wiek zaangażowanych stron. 

W naszej galerii zobaczysz pokłosie śmierci dziewczynki w Jeleniej Górze:

Zabójstwo 12-latki w Jeleniej Górze
11 zdjęć
