"Ustawa łańcuchowa" w Sejmie. Zapadła decyzja

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2025-12-17 18:49

W środę Sejm nie zdołał odrzucić weta prezydenta Karola Nawrockiego do tzw. ustawy łańcuchowej. Decyzja ta oznacza, że przepisy, które zdaniem prezydenta mogłyby pogorszyć sytuację zwierząt, nie wejdą w życie. Jednocześnie do Kancelarii Sejmu trafił prezydencki projekt nowej ustawy, który czeka na procedowanie.

Sejm

i

Autor: Kalinka261015 / CC / wikipedia.org/ CC BY-SA 3.0 Sejm

Głosowanie nad odrzuceniem prezydenckiego weta odbyło się w środę późnym popołudniem. Aby odrzucić weto prezydenta, konieczna była większość kwalifikowana 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Sejm nie osiągnął wymaganej większości, co skutkowało podtrzymaniem prezydenckiego weta.

Prezydent Karol Nawrocki wcześniej argumentował, że przepisy zawarte w tzw. ustawie łańcuchowej mogłyby prowadzić do "pogorszenia sytuacji zwierząt". Dokładne uzasadnienie weta prezydenta nie zostało szczegółowo przedstawione w cytowanym tekście, jednak jego obawy wskazywały na potencjalne negatywne konsekwencje dla dobrostanu zwierząt, które miały być przedmiotem regulacji.

Po podtrzymaniu weta, do Kancelarii Sejmu wpłynął prezydencki projekt nowej ustawy. Projekt ten będzie teraz czekał na procedowanie przez marszałka Sejmu, co otwiera drogę do dalszych prac legislacyjnych w zakresie regulacji dotyczących zwierząt. Treść i szczegóły nowego projektu prezydenckiego nie są jeszcze znane.

Artykuł w trakcie aktualizacji.

