Kurski chwiali się skutecznością: "W wyniku mojego tekstu doszło do zdyscyplinowania Mateusza Morawieckiego"

Jacek Kurski eskaluje swój konflikt z Mateuszem Morawieckim, twierdząc, że jego krytyka przyniosła oczekiwane rezultaty.

Były prezes TVP obwinia Morawieckiego za odpływ wyborców PiS do Grzegorza Brauna, wskazując na kontrowersyjne decyzje byłego premiera.

Jakie konsekwencje dla Prawa i Sprawiedliwości będzie miała ta polityczna walka i czy Kurski ostatecznie opuści partię?

Kurski oskarża Morawieckiego

Jacek Kurski przekonywał w programie „Poranny Ring”, że odpłynięcie części wyborców PiS do Grzegorza Brauna (58 l.) to przede wszystkim wina Morawieckiego. - U Brauna znalazło się wielu ludzi, którzy głosowali na PiS, ale zostali wygonieni pewnymi niepokojącymi decyzjami, które nie miały mandatu partii, Chodzi np. o zgodę na zaostrzanie polityki klimatycznej, czy powiązanie wypłat dla Polski z arbitralnymi decyzjami wrogich nam ciał. A ten, który tego dokonał akurat ogłosił się premierem – mówił polityk na kanale Super Ring podkreślając swoją skuteczność w dyscyplinowaniu Mateusza Morawieckiego. - To refleksja człowieka, który kocha PiS i z odległości widzi różne sytuacje - mówi o swojej aktywności Kurski.

Muller o Kurskim: "Szambo wybiło"

W mediach społecznościowych szybko odezwali się stronnicy byłego premiera. - Skoro Jacku Kurski tak bardzo nie możesz znieść obecności w PiS, którego wiceprezesem jest Mateusz Morawiecki, to może po prostu wyjdź z naszej partii? – napisał Paweł Jabłoński (39 l.). Z kolei Waldemar Buda zarzuca Kurskiemu, że już dwa razy zdradził Prawo i Sprawiedliwość. Jeszcze ostrzej aktywność byłego prezesa Telewizji Polskiej ocenia Piotr Muller. -Dzisiaj kolejny maraton medialny Jacka Kurskiego, który ponownie chce podzielić polską prawicę. Nie dopuścimy do tego żeby tak się stało. Niestety szambo znowu wybiło - komentuje były rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego.

Dzisiaj kolejny maraton medialny Jacka Kurskiego, który ponownie chce podzielić polską prawicę. Nie dopuścimy do tego żeby tak się stało.Niestety szambo znowu wybiło.Co radzą eksperci w takich sytuacjach?Pierwsze kroki (działanie natychmiastowe)1. Wezwij wóz asenizacyjny:…— Piotr Müller (@PiotrMuller) December 18, 2025

Gdybym tak bardzo nie mógł wytrzymać, że nie jestem jednym z liderów swojego obozu politycznego, że non-stop bym liderów tego obozu brutalnie oczerniał i atakował – to najbardziej honorowym wyjściem byłoby opuszczenie tego obozu.Więc skoro Jacku @KurskiPL tak bardzo nie możesz…— 🇵🇱 Paweł Jabłoński (@paweljablonski_) December 18, 2025

Poranny ring 18.12.2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.