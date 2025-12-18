PSL i Forum Młodych Ludowców pokazało, co myśli o opozycji! W ruch poszły plakaty

- PSL i FML sprzeciwiają się umowie Mercosur, która, ich zdaniem, zagraża polskim rolnikom.
- Wiceminister Jakub Stefaniak podkreśla konieczność ochrony rodzimej produkcji rolnej przed nieuczciwą konkurencją.
- FML zapowiada ogólnopolskie protesty i akcje informacyjne, by zwrócić uwagę na negatywne konsekwencje porozumienia.
Podczas konferencji, PSL i FML jasno wyrażały swój stanowczy sprzeciw wobec umowy handlowej Mercosur. Argumentowano, że porozumienie to stanowi poważne zagrożenie dla polskich rolników i przetwórców, wprowadzając nieuczciwą konkurencję ze strony produktów rolnych importowanych z krajów Ameryki Południowej. Przedstawiciele obu organizacji podkreślili, że nie zgadzają się na podpisanie tej umowy i domagają się wprowadzenia skutecznych zabezpieczeń dla rodzimej produkcji rolnej.
- Nie zgadzamy się na umowę Mercosur, która zagraża polskim rolnikom. Będziemy walczyć o zabezpieczenie interesów naszej produkcji rolnej - powiedział wiceminister Jakub Stefaniak.
Akcja Forum Młodych Ludowców
Forum Młodych Ludowców zapowiedziało ogólnopolską akcję, która będzie obejmować protesty i działania informacyjne. Celem tej inicjatywy jest zwrócenie uwagi społeczeństwa i decydentów na negatywne konsekwencje umowy Mercosur dla polskiego rolnictwa oraz mobilizacja poparcia dla działań mających na celu jego ochronę.
- Wczoraj był bardzo ważny epizdo w tej walce. Nikt inny tylko nasz europoseł Krzysztof Hetman [...] złożył poprawki, które zabezpieczają interes polskich rolników. te poprawki zostały przegłosowane, głosowali za nimi przedstawiciele różnych krajów, ale niestety ci, którzy powinni być jak jedna pięść w tej sprawie się wyłamali i pewnie będą musieli się w przyszłości z tego gęsto tłumaczyć - słyszliśmy na konferencji.
Parlament Europejski podjął decyzje ws. Mercosur. Europoseł Krzysztof Hetman skomentował sprawę
- Jesteśmy tutaj, bo dlatego ze politycy PiS, Konfederacji oraz Braun oszukali polskich rolników, mówiąc jedno w mediach społecznościowych, mówiąc, że są po stronie rolników [...], a głosując zupełnie inaczej, wbrew ich iteresom, w Parlamencie Europejskim - padło.
Forum Młodych Ludowców zapowiedziało, że naklei plakaty inforumujące o tym na siedzibie PiS na Nowogrodzkiej oraz na biurach poselskich europosłów, którzy zagłosowali przeciwko interesowi polskich rolników.
Uczestnicy konferencji
W konferencji wzięli udział prominentni przedstawiciele PSL i FML. Wśród nich znaleźli się Jakub Stefaniak, wiceminister Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, reprezentujący Polskie Stronnictwo Ludowe. Obok niego obecny był Michał Zarzecki, dyrektor gabinetu politycznego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, również aktywny działacz ludowców. Skład uzupełnił Konrad Gwoźdź, prezes Forum Młodych Ludowców, reprezentujący młodzieżową organizację.
Znaczenie wydarzenia
Wybór miejsca konferencji – pod siedzibą partii rządzącej – miał symboliczny wymiar. Celem było wywarcie presji na decydentów i zwrócenie uwagi opinii publicznej na problem umowy Mercosur. Pomimo dotychczasowych prób blokowania porozumienia, PSL i FML zadeklarowały kontynuowanie walki o interesy polskich rolników, podkreślając, że ich dobro jest priorytetem.