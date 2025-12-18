PSL i Forum Młodych Ludowców pokazało, co myśli o opozycji! W ruch poszły plakaty

PSL i FML sprzeciwiają się umowie Mercosur, która, ich zdaniem, zagraża polskim rolnikom.

Wiceminister Jakub Stefaniak podkreśla konieczność ochrony rodzimej produkcji rolnej przed nieuczciwą konkurencją.

FML zapowiada ogólnopolskie protesty i akcje informacyjne, by zwrócić uwagę na negatywne konsekwencje porozumienia.

Podczas konferencji, PSL i FML jasno wyrażały swój stanowczy sprzeciw wobec umowy handlowej Mercosur. Argumentowano, że porozumienie to stanowi poważne zagrożenie dla polskich rolników i przetwórców, wprowadzając nieuczciwą konkurencję ze strony produktów rolnych importowanych z krajów Ameryki Południowej. Przedstawiciele obu organizacji podkreślili, że nie zgadzają się na podpisanie tej umowy i domagają się wprowadzenia skutecznych zabezpieczeń dla rodzimej produkcji rolnej.

- Nie zgadzamy się na umowę Mercosur, która zagraża polskim rolnikom. Będziemy walczyć o zabezpieczenie interesów naszej produkcji rolnej - powiedział wiceminister Jakub Stefaniak.

Akcja Forum Młodych Ludowców

Forum Młodych Ludowców zapowiedziało ogólnopolską akcję, która będzie obejmować protesty i działania informacyjne. Celem tej inicjatywy jest zwrócenie uwagi społeczeństwa i decydentów na negatywne konsekwencje umowy Mercosur dla polskiego rolnictwa oraz mobilizacja poparcia dla działań mających na celu jego ochronę.

- Wczoraj był bardzo ważny epizdo w tej walce. Nikt inny tylko nasz europoseł Krzysztof Hetman [...] złożył poprawki, które zabezpieczają interes polskich rolników. te poprawki zostały przegłosowane, głosowali za nimi przedstawiciele różnych krajów, ale niestety ci, którzy powinni być jak jedna pięść w tej sprawie się wyłamali i pewnie będą musieli się w przyszłości z tego gęsto tłumaczyć - słyszliśmy na konferencji.

- Jesteśmy tutaj, bo dlatego ze politycy PiS, Konfederacji oraz Braun oszukali polskich rolników, mówiąc jedno w mediach społecznościowych, mówiąc, że są po stronie rolników [...], a głosując zupełnie inaczej, wbrew ich iteresom, w Parlamencie Europejskim - padło.

Forum Młodych Ludowców zapowiedziało, że naklei plakaty inforumujące o tym na siedzibie PiS na Nowogrodzkiej oraz na biurach poselskich europosłów, którzy zagłosowali przeciwko interesowi polskich rolników.

Uczestnicy konferencji

W konferencji wzięli udział prominentni przedstawiciele PSL i FML. Wśród nich znaleźli się Jakub Stefaniak, wiceminister Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, reprezentujący Polskie Stronnictwo Ludowe. Obok niego obecny był Michał Zarzecki, dyrektor gabinetu politycznego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, również aktywny działacz ludowców. Skład uzupełnił Konrad Gwoźdź, prezes Forum Młodych Ludowców, reprezentujący młodzieżową organizację.

Znaczenie wydarzenia

Wybór miejsca konferencji – pod siedzibą partii rządzącej – miał symboliczny wymiar. Celem było wywarcie presji na decydentów i zwrócenie uwagi opinii publicznej na problem umowy Mercosur. Pomimo dotychczasowych prób blokowania porozumienia, PSL i FML zadeklarowały kontynuowanie walki o interesy polskich rolników, podkreślając, że ich dobro jest priorytetem.

Sonda Czy umowa UE z Mercosur zaszkodzi polskim rolnikom? Tak, to katastrofa dla polskiego rolnictwa. Nie, wolny handel przyniesie więcej korzyści niż strat. Nie wiem, ale obawy rolników są uzasadnione. Nie interesuje mnie to, wpływ będzie niewielki. To kolejny przykład ignorowania interesów Polski przez UE.