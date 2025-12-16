Parlament Europejski podjął decyzje ws. Mercosur. Europoseł Krzysztof Hetman skomentował sprawę

Parlament Europejski podjął kluczową decyzję, przegłosowując wzmocnioną klauzulę ochronną do umowy handlowej z krajami Mercosuru. Decyzja ta ma na celu ochronę unijnych rolników przed negatywnymi skutkami importu produktów rolnych, takich jak wołowina i jaja, z państw Ameryki Południowej. Wprowadzone zmiany mają zapewnić szybszą i skuteczniejszą reakcję Wspólnoty w przypadku spadku cen na rynku europejskim. w rozmowie z Radiem Eska europoseł Krzysztof Hetman skomentował decyzję PE.

  • Europarlamentarzyści zagłosowali za klauzulą ochronną w umowie z Mercosurem, mającą chronić unijnych rolników.
  • Przyjęte poprawki zaostrzają warunki uruchamiania środków ochronnych i skracają czas reakcji Komisji Europejskiej.
  • Kluczową zmianą jest wymóg przestrzegania unijnych standardów produkcji przez eksporterów z Mercosuru.

We wtorkowym (16 grudnia) głosowaniu nad rozporządzeniem ustanawiającym klauzulę ochronną, 431 eurodeputowanych opowiedziało się za, 161 było przeciw, a 70 wstrzymało się od głosu. Za przyjęciem klauzuli głosowali europosłowie z Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Nowej Lewicy oraz Polski 2050. Przeciwko opowiedzieli się eurodeputowani z Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji.

W głosowaniu przyjęto również poprawki, które znacząco wzmacniają pierwotną propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą klauzuli ochronnej. Głównym celem tych mechanizmów jest zapewnienie Unii Europejskiej "hamulca bezpieczeństwa" na wypadek, gdyby po wejściu w życie umowy handlowej napływ niektórych produktów rolnych z krajów Mercosuru (np. wołowiny czy jaj) zaczął zagrażać stabilności finansowej unijnych rolników.

Kluczowe Zmiany w Klauzuli Ochronnej

Zgodnie z przyjętymi poprawkami, procedura uruchamiająca środki ochronne będzie aktywowana, gdy ceny wrażliwych produktów w UE spadną o 5%, a nie o 10%, jak pierwotnie proponowano. Różnica w cenach będzie mierzona w okresie kwartalnym. Co więcej, Komisja Europejska będzie zobowiązana do reakcji w ciągu 14 dni, a nie 21, co ma zapewnić szybszą interwencję. Istotną zmianą jest również wprowadzenie poprawki nakładającej na producentów eksportujących do UE obowiązek przestrzegania unijnych standardów produkcji.

Umowa handlowa z Mercosurem przewiduje preferencje celne dla eksporterów takich produktów jak wołowina, drób, nabiał, cukier czy etanol z Argentyny, Brazylii, Urugwaju i Paragwaju.

Komentarz Krzysztofa Hetmana

Decyzje PE ws. Mercosuru ocenil w rozmowie z Radiem Eska europoseł Krzysztof Hetman.

- Mamy dziś wielki sukces w Parlamencie Europejskim, ponieważ zostały przyjęte klauzule bezpieczeństwa dotyczące umowy Mercosur, a to oznacza skuteczną ochroną polskich rolników przed ewentualnym negatywnym skutkiem tej umowy. Bardzo się cieszę, że kluczowe poprawki, które zgłosiłem do klauzul bezpieczeństwa, a mające na celu ochronę interesów polskich rolników, znalazły dzisiaj większość w tym Palecie i zostały przyjęte - powiedział.

Polityk wyróżnił, co w umowie handlowej z Mercosurem jest najważniejsze dla rolników.

- Najważniejsza z nich to wzajemność. Wzajemność jeśli chodzi o standardy produktów, ale to, co dla rolników było najważniejsze i to, co podnosiły wszystkie rolnicze związki branżowe, to wzajemność w procesie produkcji. To oznacze, że jeśli argentyński, brazylijski rolnik będzie chciał produkować na rynek Unii Europejskiej, to będzie musiał robić to na takich samych zasadach i na takich samych warunkach, jakie obowiązują w Unii Europejskiej polskich i europejskich rolników - zaznaczył.

