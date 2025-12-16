Barbara Nowacka zabrała głos po zabójstwie 11-latki. Bardzo alarmujące słowa

Morderstwo w Jeleniej Górze

Do makabrycznego odkrycia doszło w poniedziałkowe popołudnie. Tuż przed godziną 15 policja w Jeleniej Górze otrzymała zgłoszenie o znalezieniu ciała dziecka. Zwłoki 11-letniej dziewczynki odnaleziono pomiędzy ulicami Wyspiańskiego a Słowackiego, w spokojnej, dobrze znanej mieszkańcom okolicy. Na miejsce natychmiast skierowano służby, a teren zabezpieczono. − Ciało 11-letniej dziewczynki znaleziono na ulicy Wyspiańskiego. Najprawdopodobniej doszło do zabójstwa.Wyjaśniamy przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Na tym etapie postępowania nie udzielamy więcej informacji − powiedziała w poniedziałek w rozmowie z ESKĄ podinsp. Edyta Bagrowska, oficer prasowy policji w Jeleniej Górze (WIĘCEJ: Jelenia Góra w szoku po zabójstwie 11-latki. „Zakrwawiona stała przy płocie”).

Nóż typu finka to prawdopodobne narzędzie zbrodni wykorzystane do zabójstwa 11-latki z Jeleniej Góry. Na ciele dziewczynki znaleziono wiele śladów, ale dopiero sekcja zwłok wyjaśni, które obrażenia doprowadziły do jej śmierci. W związku ze sprawą została zatrzymana 12-latka, uczennica tej samej szkoły co ofiara, która miała ją pozbawić życia (WIĘCEJ: Tak zginęła 11-latka z Jeleniej Góry. Jest narzędzie zbrodni. "Na ciele dziewczynki jest wiele śladów").

Nowacka zabiera głos

Głos w sprawie dramatycznego zdarzenia postanowiła zabrać Barbara Nowacka. - Ewidentnie kwestie bezpieczeństwa są coraz ważniejsze. My cały czas jesteśmy w dużej mierze w czasach, które wydają się bezpieczne, a bezpieczne nie są. To pokazuje choćby zamach w Australii, podyktowany nienawiścią. Do tej pory polskie szkoły były bezpieczne, ale nie możemy spać, musimy podjąć działania - stwierdziła.

Sprawdź: Zamach terrorystyczny na jarmark świąteczny w Polsce?! Przerażające wieści o studencie KUL

Minister edukacji podkreśliła, że coraz więcej szkół wprowadza ograniczenia w dostępie do przestrzeni, w której przebywają dzieci. Wymieniła choćby oddzielenie młodszych dzieci od starszych oraz możliwość wejścia dorosłych tylko do poziomu szatni, bądź przy wcześniejszym umówieniu się z dyrekcją. - Jest coraz więcej brutalizmu i agresji, co oczywiście nie jest wytłumaczeniem dla tej tragedii. Każde takie zdarzenie jest ważnym sygnałem, że nie ma na co czekać. Działania dotyczące procedur bezpieczeństwa w szkołach muszą zostać zmienione - przekonywała.

Jak dodawała, „wiemy na razie zbyt mało, by szafować wyrokami”. Jak zaznaczyła, potrzebne jest mocne wsparcie psychologiczne dla bliskich, szkoły i całej społeczności. - To niewyobrażalny dramat. Myślę, że każdy z nas jest głęboko wstrząśnięty, kiedy słyszy, że dziecko zamordowało dziecko – dodała. Nowacka zwróciła też uwagę, że szkoła dostała wsparcie od miasta, czyli organu prowadzącego. – Na miejscu są psychologowie, w kontakcie pozostaje kuratorium. My też służymy wszelką możliwą pomocą – podkreśliła.

Galeria poniżej: Zabójstwo 11-latki w Jeleniej Górze. Szkoła i miejsce dramatu

Sonda Jak oceniasz szefową MEN Barbarę Nowacką? Na bardzo dobry Na dobry Na dostateczny Na dopuszczający Na niedostateczny