Zbigniew Ziobro, znalazł się w niecodziennej sytuacji, która może utrudnić mu swobodne podróżowanie.

Jego paszport został unieważniony przez wojewodę mazowieckiego.

O sprawie poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Co to oznacza dla byłego ministra sprawiedliwości?

Śledztwo ws. Funduszu Sprawiedliwości nabiera tempa, a działania prokuratury i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pokazują, że organy ścigania nie zamierzają odpuszczać. Informację o unieważnieniu dokumentu Zbigniewa Ziobry przekazał we wtorek (16 grudnia 2025 roku) minister spraw wewnętrznych i administracji, Marcin Kierwiński. - Paszport Zbigniewa Z. został unieważniony decyzją wojewody mazowieckiego Mariusza Frankowskiego na wniosek Prokuratury Krajowej. Nikt nie ucieknie przed odpowiedzialnością - napisał z wyraźną satysfakcją na platformie X.

Zobacz: Zamach terrorystyczny na jarmark świąteczny w Polsce?! Przerażające wieści o studencie KUL

Unieważnienie paszportu to decyzja, która ma daleko idące konsekwencje dla Zbigniewa Ziobry. Bez ważnego dokumentu podróży, polityk traci możliwość legalnego przemieszczania się po Europie. Od dłuższego czasu Ziobro przebywał za granicą – najpierw w Budapeszcie, a ostatnio w Brukseli. Spekulowano, że może ubiegać się o azyl polityczny na Węgrzech, jednak on sam nie zadeklarował jednoznacznie swoich zamiarów. Teraz, bez ważnego paszportu, jego powrót do Polski staje się praktycznie nieunikniony.

Sprawdź: Tusk nie wytrzymał po słowach Nawrockiego! Porażające doniesienia

To kluczowy moment w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, które prowadzi Prokuratura Krajowa. Zespół śledczy numer 2, odpowiedzialny za postępowanie, skupia się na szeregu nieprawidłowości, w tym na ustawianiu konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. Wniosek o unieważnienie paszportu oraz paszportu dyplomatycznego dla Ziobry został złożony w połowie listopada. Jest to jeden z wielu kroków, które prokuratura podejmuje, aby zapewnić, że były minister stanie przed wymiarem sprawiedliwości. Co więcej, 22 grudnia Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotów ma rozpatrzyć wniosek o jego aresztowanie.

Paszport Zbigniewa Z. został unieważniony decyzją wojewody mazowieckiego Mariusza Frankowskiego na wniosek @PK_GOV_PL. Nikt nie ucieknie przed odpowiedzialnością.— Marcin Kierwiński (@MKierwinski) December 16, 2025

Galeria poniżej: Tak zmienił się Zbigniew Ziobro

Sonda Czy Zbigniew Ziobro powinien wrócić do Polski i stanąć przed sądem? Tak, powinien jak najszybciej wrócić Nie, ma rację, że czeka na „gwarancje” Nie mam zdania